De Bruyne, scippo al Napoli: tentativo a sorpresa del top club di Serie A

Il centrocampista belga sarebbe stato approcciato da un’altra squadra di primissimo livello del nostro campionato: tentativo di scippi nei confronti degli azzurri

Colpo di scena per il Napoli, da settimane ormai accostato a Kevin De Bruyne. Il centrocampista piace molto agli azzurri, che hanno percepito la possibilità di portare all’ombra del Vesuvio uno dei più grandi parametri zero in circolazione. Seppur vicino ai 34 anni, il belga resta un top player, ancora in grado di fare la differenza nel nostro campionato.

Un pensiero che non deve aver fatto solo il Napoli, dato che un’altra società di Serie A si sarebbe interessata al giocatore. A riportare la notizia è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha sottolineato il tentativo del top club sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Possibile scippo in vista della prossima campagna acquisti? Tutto è lecito e la dirigenza partenopea lo sa bene.

De Bruyne, tentativo della Juventus: il retroscena

Nel corso di un video aggiornamento, Moretto ha dichiarato: “Mi risulta una telefonata da parte della Juventus, che si è informata della situazione”. I bianconeri avrebbero quindi mosso i primi passi nella possibile trattativa, per capire la posizione del giocatore. Si potrebbe trattare anche di una semplice chiamata di disturbo, non di certo una prima volta quando si parla di calciomercato.

Per il d.s. Cristiano Giuntoli resta un affare estremamente complesso. Lo stesso Moretto ha infatti spiegato che il Napoli è molto avanti nei dialoghi con il giocatore e il suo entourage e che solamente l’offerta dei Chicago Fire ostacolerebbe i partenopei.

Il presidente De Laurentiis fa sul serio e aspetta una risposta da parte del giocatore. Secondo quanto riferito anche dallo stesso Fabrizio Romano, la società è pronta a offrire 10 milioni di euro a stagione per 2 anni, con l’aggiunta di un terzo anno a cifre inferiori. Una proposta molto allettante per De Bruyne, che oggi guadagna 13,5 milioni di euro al Manchester City.

Non si tratterebbe, dunque, di un calo così drastico di stipendio e l’offerta risulta particolarmente allettante anche per il blasone del club e la possibilità di giocare la prossima Champions League. Tutto rimandato alla prossima settimana almeno, quando il Napoli avrò conosciuto il suo destino e saprà se sarò riuscito a vincere il quarto scudetto della sua storia oppure no.