Nico Paz saluta il Como: acquisto subito ed in campo al Mondiale per Club. C’è già il sostituto

Il talento argentino è pronto a salutare il Como: l’acquisto avverrà subito ed il calciatore giocherà il Mondiale per Club. C’è già il nome del sostituto per i lariani

Una stagione sfavillante, in cui l’Italia ma l’Europa intera hanno conosciuto il suo enorme talento. Nico Paz si gioca senza dubbio insieme a McTominay la palma di miglior calciatore della Serie A arrivato l’estate scorsa. Sei gol ed otto assist in 34 presenze in Serie A ed una firma in calce alla salvezza del Como raggiunta con larghissimo anticipo.

E se i lariani sono oggi decimi in classifica, il merito è anche del calciatore argentino che è stato valorizzato da Cesc Fabregas, uno che di talenti ne capisce e riesce a riconoscerli almeno a mille miglia di distanza. Classe 2004, appena 20 anni ed un futuro che di certo avrà il suo nome.

Un campionato da protagonista al Como l’ha solo giovato soprattutto dal punto di vista della continuità. Poi, però, il merito è anche di Fabregas che l’ha messo nelle condizioni ideali per fargli esprimere tutto il suo talento unito anche ad una squadra giovane in grado di formare un gruppo ben amalgamato.

Nico Paz devastante in Serie A: il tentativo dell’Inter

In Serie A Nico Paz è stato a tratti devastante e proprio in un ambiente senza pressioni come Como avrebbe preferito restare almeno un’altra stagione per proseguire con il suo processo di crescita. Eppure sembra proprio che le strade del mercato lo conducano in un’altra direzione.

Non è un mistero che l’Inter si sia innamorata di lui, tanto da spingere il vice presidente del club, Javier Zanetti, ad intervenire di persona parlando con il padre del calciatore. Una mossa che poteva sembrare decisiva ma che, invece, si è rivelata inutile. Il Como, infatti, aveva già dichiarato da tempo incedibile il ragazzo, pronto a rifiutare ogni offerta, anche indecente.

Solo una squadra avrebbe potuto ingaggiarlo senza che i lariani ci potessero fare molto. Già, il Real Madrid. Nell’accordo di acquisto del calciatore da parte del Como, le merengues – come spesso accade con i talenti della cantera – si sono riservate un doppio diritto di recompra: otto milioni da versare nell’estate 2025 oppure nove nel 2026.

Nico Paz, addio Serie A: Xabi Alonso lo vuole a Madrid

Non ci sarà bisogno di aspettare la prossima stagione perché Xabi Alonso, tecnico che sostituirà Carlo Ancelotti sulla panchina delle merengues, ha le idee più che chiare nei confronti del calciatore. Lo vuole subito a Madrid ed è deciso ad accelerare i tempi tanto da voler incontrare già in questa settimana il calciatore ed il padre-agente.

Il motivo è semplice: Xabi Alonso vuole portare il talento argentino negli Stati Uniti in occasione del Mondiale per Club e testarlo in vista della prossima stagione. Una mossa, questa, che avrebbe come unico significato il voler puntare sul talento argentino per la prossima stagione.

E Nico Paz? Se da un lato vorrebbe restare a Como per completare l’apprendistato e crescere ancora con Fabregas, dall’altro verrebbe accontentato nel suo desiderio. L’argentino, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di giocare nel Real Madrid dopo essere stato protagonista con la maglia della cantera ed aver esordito nella prima squadra in Champions League l’8 novembre del 2023 contro lo Sporting Braga.

Como, già trovato il sostituto: assalto ad un altro talento

Il Como, da par suo, sarebbe ugualmente pronto ad un mercato di spessore. Da un lato si pensa a riscattare Alex Valle dal Barcellona per 6 milioni (terzino sinistro) ed a rinnovare per un’altra stagione il prestito di Maximo Perrone dal Manchester City. Dall’altro, invece, i lariani sono pronti a rinforzare la squadra con un budget indefinito ma necessario.

E così per la difesa si tenterà nuovamente di arrivare ad Eric Garcia, centrale del Barcellona e Theo Hernandez del Milan. Per l’attacco, invece, l’obiettivo è Yeremay Hernandez, talento del Deportivo La Coruña che ha stregato Fabregas tanto che il Como è pronto a versare l’intera clausola rescissoria per acquistarlo.

L’obiettivo dei lariani è l’Europa, con Cesc Fabregas che per restare in riva al lago ha deciso di non ascoltare altre proposte. Le premesse per far bene ci sono davvero tutte.