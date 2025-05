I 35 milioni di Conceiçao? La Juve ha trovato un altro modo per investirli

I 35 milioni erano pronti, poi qualcosa si è rotto e tutto è cambiato. Conceiçao sembrava al centro del progetto e ora è diventato un’ombra. La Juve ha già scelto un nuovo obiettivo

Sembrava essere il crack della stagione, tanto da meritare un riscatto per una cifra davvero importante. Quando c’era Thiago Motta, Francisco Conceiçao era diventato un elemento centrale, al punto che quei 35 milioni previsti dal prestito con diritto di riscatto sembravano quasi pochi. Tre gol e tre assist fino a fine febbraio. Poi, di colpo, è cambiato tutto.

“Chico” è diventato il primo vero epurato della gestione Tudor. E già prima, nelle ultime settimane con Motta, qualcosa si era incrinato. Un post su Instagram, mal digerito, che aveva lasciato aperte troppe interpretazioni. Il sospetto che non ci fosse più tutto questo feeling, e che con Tudor la cosa sarebbe andata anche peggio, era diventato quasi certezza.

E infatti è andata peggio. Tatticamente, Conceiçao non è mai sembrato il tipo di giocatore che piace a Tudor. Non è uno che rincorre, pressa, va addosso. È uno che strappa, che punta l’uomo. E l’allenatore, da subito, ha fatto altre scelte. Da marzo in poi ha giocato solo spezzoni, e neppure tanto bene, diventando di fatto un separato in casa.

Ecco perché oggi sembra quasi scontato che il riscatto non ci sarà. E quei 35 milioni? La Juventus ha già trovato un altro modo per investirli. Perché un’idea, anzi un nome, c’è già. E non è un ripiego. Dan Ndoye, il piano B che Giuntoli voleva già da tempo

Juve, tutto su Ndoye: i soldi di Conceiçao non bastano

Ndoye è un pupillo di Giuntoli. Uno che a inizio anno già figurava nei radar bianconeri, ma che ora ha fatto il salto definitivo. Classe 2000, protagonista assoluto della stagione del Bologna. Quest’anno l’esterno svizzero ha trovato continuità, ha messo insieme prestazioni convincenti, gol pesanti e una presenza costante. E ha chiuso la stagione col botto: gol nella finale di Coppa Italia, decisivo. Fine.

Ma la sensazione è che il suo ciclo a Bologna sia finito. Lui stesso lo ha lasciato intendere. A gennaio ci aveva provato il Napoli, poi ironia della sorte, Ndoye li ha puniti con un gol di tacco proprio nello scontro diretto. Ma adesso è la Juve a voler fare sul serio. Servirà aggiungere qualcosa ai 35 milioni previsti per Conceiçao, ma ora la Juventus ha tutta l’intenzione di spenderli.

Non è detto che serva tutta la cifra cash. Giuntoli sta studiando anche qualche formula con contropartite. Qualche giovane della Next Gen potrebbe entrare nell’affare. E al Bologna, che ha bisogno di rinnovare ma anche di incassare, l’idea non dispiace. Alla Juve Ndoye piace. E Ndoye, ovviamente, alla Juve direbbe sì. Resta da capire se si troverà la quadra con il Bologna. Ma l’intenzione c’è, e stavolta sembra concreta.