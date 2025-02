Ndoye nuova stella del Bologna: il tentativo del Napoli a gennaio, ha ora una valutazione da top player – SerieAnews

Dan Ndoye si è preso il Bologna: l’esterno svizzero ha conquistato i rossoblu e la Serie A, la valutazione è da record

Dan Ndoye è stato senza dubbio uno dei protagonisti della vittoria del Bologna nel recupero contro il Milan. Una gara che ha certificato ancora una volta la crescita della squadra che ha assorbito bene il cambio di tecnico da Motta ad Italiano la scorsa estate e sta confermando quanto di buono mostrato nei mesi scorsi.

Tre punti fondamentali quelli conquistati dai felsinei che hanno così messo la freccia ed operato il sorpasso sia ai danni del Milan che della Fiorentina. Sesto posto in classifica con 44 punti, a cinque lunghezze dalla Juventus quarta e, quindi, dalla Champions League.

Il Bologna ha così vinto al Dall’Ara contro il Milan 23 anni dopo l’ultima volta ed il gol decisivo l’ha segnato proprio Ndoye, l’esterno svizzero ormai sempre più centrale nel gioco di Italiano. Non solo la rete del match ma anche una prestazione di assoluto rilievo in entrambe le fasi mostrando una qualità ed una dedizione impressionante nelle due fasi.

Ndoye blindato dal Bologna: non si tocca

Terzo gol nelle ultime tre gare per Ndoye che sta mostrando anche una continuità impressionante sotto porta, per una crescita esponenziale. Il Napoli, nello scorso mese di gennaio, aveva vagliato anche questa opzione per rinforzare la batteria degli esterni e poter sostituire al meglio Kvaratskhelia, partito destinazione PSG.

Se Garnacho era la priorità assoluta ed Adeyemi la pista battuta, il ds Manna aveva sondato anche il terreno proprio per capire le intenzioni del Bologna riguardo Ndoye. Il calciatore, da par suo, avrebbe accettato con piacere la destinazione partenopea ma in quel caso fu il Bologna irremovibile. Nessuna cessione, anzi.

La decisione di blindarlo almeno fino a fine stagione, ma anche oltre. Un vero e proprio avviso ai naviganti anche in vista della prossima stagione, con il Napoli che potrebbe tornare alla carica e l’Inter farsi sotto. D’altronde Ndoye è diventato probabilmente il miglior esterno del campionato e fa decisamente gola.

La valutazione dell’esterno impenna: ecco quanto vale

Tanta corsa con grande facilità, disponibilità al sacrificio ma anche ottimi piedi per un calciatore che ha visto la sua valutazione crescere in modo davvero esponenziale. Arrivato dal Basilea nell’estate del 2023 per due milioni di prestito oneroso, sette di riscatto obbligatorio ed uno di bonus per raggiungere la cifra di 10 milioni di investimento, oggi Ndoye è un pezzo pregiato che ha almeno triplicato il suo valore.

Potrebbero non bastare, infatti, i 30 milioni di euro che peraltro pure aveva messo sul piatto il Napoli. E con un finale di stagione in crescendo, si potrebbe facilmente sfiorare la cifra di 50 milioni, per una plusvalenza record da parte del club rossoblu che dopo Zirkzee ha scovato l’ennesima gallina dalle uova d’oro, merito del ds Sartori che sembra proprio non sbagliare un colpo.