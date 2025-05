Ederson e Lookman, ultima gara con l’Atalanta? Due club di Serie A in corsa

I due top della Dea potrebbero disputare la loro ultima partita in nerazzurro prima dell’addio: due squadre italiane in corsa sul mercato

Quella contro il Parma potrebbe essere l’ultima partita che Ederson e Ademola Lookman giocheranno con la maglia dell’Atalanta. I due super top della Dea sarebbero arrivati al capolinea della loro esperienza in nerazzurro. Il centrocampista è diventato uno degli insostituibili di Gasperini, attraendo su di sé l’attenzione di squadre di altissimo livello anche straniere.

Per il centravanti nigeriano, invece, la situazione è più complessa. I rapporti tra l’attaccante e Gasperini non sono più idilliaci come un tempo e l’eventuale addio dall’Atalanta sarebbe agevolato anche da questo aspetto non più sottovalutabile. Due società di Serie A avrebbero già messo gli occhi su di lui, pronte a fare un investimento importante.

Lookman e Ederson ai saluti: i dettagli delle operazioni

Si parte proprio dall’attaccante, autore di una stagione di livello molto alto, dopo la tripletta in finale di Europa League. I 20 gol segnati lo hanno confermato come un nome affidabile, sia in Serie A, che in Europa, e per questo Napoli e Juventus si sarebbero interessate a lui. Da una parte, ci sarebbe il gradimento di Aurelio De Laurentiis in persona, dall’altra quello di Cristiano Giuntoli.

Per strapparlo all’Atalanta sarà necessario un investimento da 50 milioni di euro come base di partenza. La concorrenza sarà sicuramente importante, ma il 27enne gradirebbe la permanenza in Italia, dove ha mostrato gli sprazzi migliori del suo calcio.

Su Ederson si sarebbero già fiondate Manchester United, Atletico Madrid e Liverpool, che infastidirebbero e non poco la stessa Juventus. I bianconeri, infatti, non escluderebbero affatto il nome del brasiliano come rinforzo estivo, ma l’affare risulta molto più complesso. Prossimo ai 26 anni, anche per il centrocampista non si tratterà per meno di 50 milioni.

Un doppio affare per l’Atalanta che ci ha insegnato a reinvestire benissimo le cifre guadagnate dalla cessione dei top player venduti. E anche per quest’estate potrebbe ripresentarsi lo stesso scenario. Un modus operandi che ha funzionato così bene, grazie al lavoro di grandi professionisti, che ha permesso alla società di diventare una big del nostro campionato e di arrivare a vincere persino l’Europa League.