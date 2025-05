Thiago Motta, ritorno immediato in Serie A: pronta la panchina di una big

Dopo l’addio alla Juventus, il tecnico è pronto a tornare in panchina nel nostro campionato: spunta l’ipotesi per un top club

L’esperienza alla Juventus ha messo in cattiva luce Thiago Motta? I dubbi vengono, ma l’ex centrocampista avrà tempo e modo per rialzarsi. Magari già nella prossima stagione e forse proprio in Serie A. Non mancheranno le occasioni per cercare di recuperare la fiducia da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Il calciomercato degli allenatori è infatti molto caldo con l’avvicinarsi del fischio finale dell’ultima giornata di questa incredibile stagione. Sono diverse le panchine dal futuro incerto, partendo dal Napoli capolista e passando per Atalanta, Juventus, Bologna, Roma e Milan. Alcune realtà sono già convinte nel cambio di guida tecnica, altre no, ma nessuno ha un nome sicuro ancora.

Thiago Motta al Milan? L’intreccio con Allegri e Italiano

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riferito di come Massimiliano Allegri fosse il piano B del Milan in caso di mancato arrivo di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna ha avuto un colloquio con la società emiliana e avrebbe aperto a una permanenza per almeno un’altra stagione. Lo stesso Allegri, però, si sarebbe promesso al Napoli come eventuale sostituto di Conte.

Questo effetto domino, libererebbe il nome di Thiago Motta. Questo perché, con l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, le porte per Maurizio Sarri si sarebbero chiuse. Il rapporto tra i due, dopo l’esperienza alla Lazio, escluderebbe una chiamata in rossonero. Ecco quindi che l’ex allenatore di Bologna e Juve diventa un’opzione di livello.

La piazza, però, dovrà essere convinta da un mercato all’altezza. Motta, infatti, ha giocato nell’Inter e perso con la Juve e non è un nome che fa impazzire tutti i tifosi del Milan. La sua debacle recente non lo pone come il profilo adatto per tutti, per risollevare le sorti di una squadra crollata in una stagione terribile.

La rosa del Milan, però, è di ottimo livello e con i giusti innesti potrà fare la differenza. Specialmente con un solo impegno a settimana, Thiago Motta potrebbe riuscire a riportare i rossoneri nei piani alti della classifica. Gli sviluppi li scopriremo nei prossimi giorni, dopo che lo stesso Tare verrà annunciato ufficialmente dal club. La società si prepara a una rivoluzione, con un’estate che si preannuncia caldissima.