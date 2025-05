“Conte e Allegri hanno già firmato”. L’annuncio sul futuro spiazza: dove alleneranno

I due allenatori avrebbero già firmato per i rispettivi club, emerge questo dalle recenti dichiarazioni di una leggenda: il retroscena

Poche ore ancora e il Napoli conoscerà il suo destino. Sarà gloria con il quarto scudetto o sarà oblio con il sorpasso dell’Inter? Sarà il campo a dircelo, con le sfide a Cagliari e Como che faranno da giudici del titolo di campioni d’Italia. Fiato sospeso, poi sarà festa o tristezza. E superata l’euforia o lo sconforto si conoscerà anche il futuro di Antonio Conte.

Il condottiero di questo Napoli, non particolarmente bello e né così talentuoso, ma efficace. Meritevole di essere arrivato all’ultima giornata a giocarsi tutto, con un distacco di 1 solo punto dall’Inter. Proprio il tecnico leccese starebbe valutando di lasciare gli azzurri al termine di questo campionato. Un addio che appare quasi come premeditato, programmato e che si verificherebbe da qui a poche settimane.

Conte e Allegri, futuro già scritto: parla Totti

A dare importanti informazioni sul futuro di Conte e quello di Max Allegri, ci ha pensato Francesco Totti. Intercettato durante un evento di Padel, la leggenda della Roma è stato incalzato con domande legate al prossimo allenatore giallorosso. Tra i nomi accostati ai capitolini, proprio quello di Allegri, che però è protagonista di rumors che lo vedono legato anche agli azzurri.

Sembrerebbe proprio il toscano il nome prescelto per prendere il posto di Conte in caso di addio. La Juve starebbe facendo sul serio per l’allenatore salentino, mentre il patron De Laurentiis avrebbe già trovato un accordo verbale con il livornese. In tal senso, lo stesso Totti ha allontanato l’ipotesi Roma e ha lanciato una super indiscrezione:

“Allegri è un top allenatore e per vincere servono i top sia in panchina che in campo. Penso che l’allenatore alla Roma lo abbiano deciso, entro una settimana lo diranno. Ma per me Conte e Allegri hanno firmato per altre squadre, quindi nessuno dei due arriverà. È un mio pensiero”.

La leggenda della Roma ha specificato di come si tratti di un suo pensiero, ma proprio quest’idea ha acceso ulteriormente rumors e indiscrezioni. Che Conte abbia davvero firmato con la Juventus? E che Allegri sia il suo sostituto come avvenuto alla Juventus ormai 10 anni fa? Le prossime settimane, quelle più imminenti, saranno decisive in tal senso per svelare la realtà.