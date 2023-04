Tudor, Conte o conferma Allegri: cosa c’è di vero sul futuro della Juve

Tudor nuovo allenatore della Juve in vista della prossima stagione? L’attuale tecnico del Marsiglia resta in corsa per un ipotetico futuro sulla panchina bianconera. Occhio anche al nome di Antonio Conte

Come riportato dai colleghi di Tuttosport, la Juventus potrebbe sondare con forte decisione la pista Igor Tudor come prossimo allenatore del futuro. Il tecnico croato, come confermato sui social network, è stato selezionato dai tifosi bianconeri come prima scelta per sostituire Allegri in caso di esonero o dimissioni. I supporters della Juventus, dopo il ko contro l’Inter in Coppa Italia, hanno invaso i social con un chiaro messaggio: “Allegri out e Tudor in”.

Attualmente non esistono conferme ufficiali sul possibile affondo della Juventus sull’attuale tecnico del Marsiglia, ma chiaramente bisognerà capire come finirà l’attuale stagione per tracciare la linea del presente e futuro. Allegri resterà legato alla Juventus per altri due anni con un contratto da 9 milioni di euro compresi bonus. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League o eliminazione dalle Coppe Europee, non è escluso che la società bianconera possa fare nuove riflessioni per il futuro.

Tudor potrebbe rappresentare una suggestione reale e concreta, ma attualmente resta solamente un potenziale sogno nel cassetto avanzato dai tifosi bianconeri. Da monitorare anche la situazione Antonio Conte. L’ex tecnico del Tottenham potrebbe aprire concretamente le porte a un suo ritorno in Italia. Non solo la Juventus: su Conte resta forte anche l’interesse dell’Inter. I nerazzurri potrebbero richiamare il tecnico leccese dopo il possibile addio di Inzaghi, il quale potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione.

Tudor, Conte o la conferma di Allegri: occhio al mercato della Juve

La Juventus ragionerà sulla conferma di Allegri e sulla scelta del nuovo allenatore, ma anche sulle nuove strategie di calciomercato in vista della prossima stagione e in chiave futura. Difficilmente Rabiot e Di Maria proseguiranno in bianconero, stesso discorso per Cuadrado, mentre Alex Sandro potrebbe rinnovare il suo contratto per un altro anno.

In chiave acquisti bisognerà capire quale sarà il futuro di Milik, in caso di mancato rinnovo non è escluso che la Juventus possa tornare alla carica per Scamacca, valutato circa 40 milioni di euro dal West Ham. In difesa occhio al ritorno di fiamma per Koulibaly, ormai ai margini del nuovo progetto del Chelsea.