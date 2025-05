Roma, decisione presa su Saelemaekers: la comunicazione al Milan già arrivata

Il club giallorosso ha preso una decisione su Alexis Saelemaekers: il ds Ghisolfi ha informato il Milan ed ora spunta una mossa a sorpresa

La corsa al quarto posto è ancora aperta, anche se la Juventus sembra avere un piede e mezzo in Champions. Ma la Roma non ha intenzione di mollare e continua a lottare, sperando in un passo falso bianconero. In questo contesto incerto ma ancora vivo, c’è chi ha saputo ritagliarsi uno spazio importante e diventare un fattore: Alexis Saelemaekers.

In 21 presenze in Serie A, il belga ha messo insieme 6 gol e 3 assist, numeri che vanno ben oltre le aspettative di inizio stagione. Gol pesanti, spesso arrivati in momenti delicati, e un contributo costante anche sul piano dell’intensità e della duttilità tattica.

Nonostante sia partito spesso come alternativa, l’ex Milan si è conquistato la fiducia della piazza e dello staff tecnico. Il suo impatto non è passato inosservato: tra chi lo ha etichettato come rincalzo e chi ne ha messo in dubbio la continuità, Saelemaekers ha risposto sul campo, diventando un elemento chiave nella seconda parte di stagione. Ed è anche per questo che il club giallorosso non vuole perderlo.

Da scambio con Abraham a obiettivo di mercato: il Milan chiede 30 milioni

Arrivato a Trigoria in estate con una formula decisamente poco convenzionale – uno scambio con Abraham che ha stupito tifosi e addetti ai lavori – Saelemaekers si è ambientato in fretta. Ora, la Roma vuole confermarlo anche per il futuro, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Al momento, infatti, non esiste un accordo già fissato per il riscatto, e il Milan non è intenzionato a fare sconti: la valutazione che circola è attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, soprattutto considerando la situazione economica non proprio serena in casa Roma.

Nonostante le intenzioni positive da parte di Ghisolfi e della società, un’intesa ufficiale con il giocatore non è ancora stata trovata, e prima di sedersi al tavolo con il Milan servirà capire quanto margine di manovra ci sia a livello finanziario.

Il club rossonero, da parte sua, sa di avere tra le mani un giocatore valorizzato e potrebbe anche decidere di riportarlo a casa qualora non arrivasse un’offerta congrua. Insomma, la partita è tutta da giocare.

La Roma pensa a una contropartita tecnica: idea creativa per abbassare il prezzo

La strategia della Roma, però, potrebbe non essere quella di mettere sul tavolo solo soldi. L’ipotesi che si sta facendo largo in queste ore è quella di una contropartita tecnica, da inserire nella trattativa per alleggerire l’investimento economico.

Non si tratterà di Abraham, già escluso dai piani del Milan, ma tra i profili che potrebbero interessare i rossoneri c’è qualche nome intrigante tra giovani in rampa di lancio e giocatori in cerca di rilancio. Si tratterebbe di una mossa intelligente, che permetterebbe alla Roma di tenere Saelemaekers senza compromettere il bilancio.

Un’operazione da costruire con pazienza e creatività, nella quale il lavoro di Igli Tare sarà fondamentale. La volontà del giocatore, al momento, sembra chiara: Saelemaekers si trova bene nella Capitale, ha trovato spazio e fiducia e vorrebbe continuare in giallorosso.

Ma come spesso accade, le intenzioni devono fare i conti con le logiche di mercato e con la sostenibilità economica delle operazioni.

E allora la domanda resta aperta: riuscirà la Roma a trattenere uno dei volti più positivi di questa stagione? Il tempo stringe, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per scrivere il finale di questa storia ancora tutta da definire.