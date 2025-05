Inzaghi, futuro già deciso: l’annuncio dopo la finale di Champions

Sembra già delineato il futuro dell’allenatore dei nerazzurri, con l’annuncio ufficiale atteso dopo la finalissima contro il Paris Saint Germain

Dopo la delusione per la mancata vittoria dello scudetto, l’Inter deve subito voltare pagina. I nerazzurri hanno sfiorato il titolo solo per una ventina di minuti, dal gol di De Vrij a quello di McTominay. Da quel momento in poi, il Napoli ha gestito la sua gara contro il Cagliari, riuscendo a vincere il quarto scudetto e lasciando la diretta rivale a mani asciutte.

Per l’Inter, ora, c’è un solo pensiero: la finale di Champions League. Sabato prossimo, 31 maggio, i nerazzurri se la vedranno con il Paris Saint Germain di Kvaratskhelia. La partita più importante dell’anno per il popolo nerazzurra, quella che potrebbe rappresentare anche l’ultima per Simone Inzaghi sulla panchina del club italiano.

Inzaghi verso l’Arabia, l’offerta è monstre: le ultime

Negli scorsi giorni vi avevamo riportato di un interessamento da parte dell’Al-Hilal nei confronti di Simone Inzaghi. L’ipotesi, che sembrava solo un rumor, si sta facendo sempre più seria. Secondo quanto riferito anche dall’emittente araba SSC, la società saudita avrebbe presentato un’offerta concreta nei confronti dell’allenatore.

Un ingaggio da 25 milioni di euro, una cifra monstre, che farebbe vacillare chiunque. Stando alla televisione araba, Inzaghi avrebbe preso seriamente in considerazione l’ipotesi accettare la proposta economica così alta. Dopo la gara di sabato, vittoria o sconfitta che sia, l’allenatore dovrà prendere una decisione definitiva e comunicarla alla società.

La stessa, ha ribadito che il tecnico ha un contratto valido fino al 2027 e che l’intenzione del club è quella di proseguire con lui. Ma i grandi traguardi in Europa fatti da Inzaghi hanno attirato con grande convinzione l’Al-Hilal, che ha esonerato Jorge Jesus in questa stagione.

L’ipotesi di un addio di Simone Inzaghi, dunque, dovrà essere presa in considerazione seriamente dalla dirigenza dell’Inter. Nelle prossime settimane si dovrà pensare anche a un eventuale sostituto, uno scenario inimmaginabile al momento. I nerazzurri non potranno sbagliare guida tecnica dopo i traguardi delle ultime stagioni e una rosa così forte.

Partirà un casting su nomi di primissimo piano che potranno essere portati a Milano per guidare una serie di giocatori che hanno raggiunto ben 2 finali di Champions League nelle ultime 3 edizioni. Insomma, un investimento di primo piano per il futuro della società