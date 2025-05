Osimhen, il gesto del Galatasaray e la mossa della Juve: sempre più un intrigo

Il mercato si tinge di giallo attorno al bomber di proprietà del Napoli: il gesto del Galatasaray nei confronti del centravanti può essere indicativo, la Juve si muove

Victor Osimhen sarà uno dei protagonisti assoluti della prossima sessione estiva di calciomercato. E sembra di essere tornati indietro di un anno, perché anche nella scorsa il nigeriano fu un autentico primo attore. D’altronde centravanti in grado di spostare gli equilibri e determinare da soli il risultato di una gara non ve ne sono molti ed il nigeriano ha dimostrato di far parte di questa categoria.

Nella scorsa stagione l’addio burrascoso al Napoli si materializzò soltanto a settembre, “colpa” della giusta offerta che non arrivò mai, né per il club tantomeno per il calciatore. Il prestito al Galatasaray fu una sorta di exit strategy dell’ultima ora che, in fine dei conti, ha accontentato tutte le parti.

Una soluzione, però, a tempo determinato perché tra poco più di qualche settimana il problema si riproporrà. Osimhen, al Galatasaray, ha mostrato tuto il suo talento: 25 gol in 29 gare di campionato, ben 36 in 40 presenze totali. Numeri pazzeschi che non possono non alzare il livello di attenzione dei top club nei suoi confronti.

Osimhen nicchia con il Galatasaray: il suo obiettivo è chiaro

Com’è noto Osimhen ha nel contratto con il Napoli una clausola di rescissione da 75 milioni di euro. Una cifra quasi da “saldo” visti anche i valori dei cartellini di altri calciatori. Una clausola valida solo per l’estero, condizione messa dal patron De Laurentiis per evitare di vedere il nigeriano in una rivale italiana.

Il Galatasaray lo vorrebbe tenere anche nella prossima stagione ma è Osimhen che ha decisamente altre priorità rispetto alla Super Lig turca. E così, se da un lato i messaggi d’amore al club ed alla tifoseria di Istanbul non mancano mai, dall’altro il nigeriano strizza l’occhio alla Premier League, la meta scelta per il prosieguo della carriera.

E chissà che il Galatasaray, percepita la volontà ultima di Osimhen, non abbia deciso di rinunciare al bomber nelle ultime gare stagionali. Ieri non è stato convocato per la penultima gara di campionato che il Galatasaray ha vinto per 2-0 sul campo del Goztepe con reti di Kaan Ayhan e Alvaro Morata. Un segnale chiaro che sa di rottura?

Giuntoli all’assalto: la posizione del club bianconero

Le prossime settimane saranno sicuramente esplicative sul futuro del bomber. Quel che è certo è la volontà della Juventus di portarlo a Torino a tutti i costi. Cristiano Giuntoli lo acquistò quand’era al Napoli e conosce a menadito ciò che il calciatore può dare alla Juve. Da qui la volontà di aprire una trattativa con il club partenopeo trovando quasi la porta sbarrata dal presidente De Laurentiis.

Il patron azzurro non vorrebbe cederlo alla Juve e nemmeno ha intenzione di ascoltare eventuali proposte, sperando magari che dall’Inghilterra arrivi l’offerta giusta che possa accontentare tutti. Osimhen, infatti, non intende rinunciare ai 10 milioni netti di stipendio che attualmente guadagna, ecco perché saranno valutate tutte le proposte.

La Juve, che ha nel mirino anche Jonathan David inseguito dal Napoli, può arrivare a quelle cifre vista la cessione di Vlahovic che al momento pesa allo stesso modo sul bilancio del club bianconero. I partenopei, però, aspettano l’Arsenal – uno dei club inglesi a caccia dell’attaccante – e Chelsea, club che di certo non avrebbero difficoltà ad evadere la clausola rescissoria ed esaudire le richieste del calciatore.

Senza dimenticare il Manchester United atteso all’ennesima rivoluzione negli ultimi anni, ed ai club sauditi, pronti a ricoprire d’oro il centravanti ma per una destinazione che al momento non scalda più di tanto il calciatore stesso.