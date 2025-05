Se Conte va alla Juve c’è un calciatore che dovete evitare: fate attenzione

Ha vinto dove sembrava impossibile, ma ora vuole di più. Conte guarda lontano, forse verso casa. E intanto il Fantacalcio inizia a tremare tra promesse e delusioni annunciate

Il campionato è finito, e con lui anche i dubbi su Antonio Conte: ha portato il Napoli dove nessuno si sarebbe aspettato, almeno non così in fretta. Missione compiuta, obiettivo raggiunto. Forse anche troppo in fretta. Perché ora che lo scudetto è cucito sulle maglie azzurre, la domanda vera è un’altra: resterà davvero?

La sensazione è che no, non resterà. Non perché non ci sia riconoscenza, o perché ci sia qualcosa che non va con De Laurentiis. Ma perché, molto semplicemente, forse Conte pensa che questo Napoli non possa andare oltre. È l’idea che il traguardo sia già stato tagliato, che l’asticella sia ferma e che per alzarla serva un altro contesto.

Ecco perché potrebbe chiedere al presidente di essere liberato, per rincorrere quel sogno che ha sempre tenuto in tasca: tornare alla Juventus. Dove lo aspettano a braccia aperte. La vera notizia è che De Laurentiis in questi giorni ha fatto capire che se fosse così non si opporrebbe, quindi di fatto non ci sono più motivi ostativi a questo nuovo matrimonio, se non appunto la volontà di Conte.

La situazione è in pieno divenire, certo. Ma gli indizi puntano lì: verso un ritorno a casa del tecnico salentino, ex Inter e Tottenham. Uno scenario che, come prevedibile, ha già acceso il mercato. E non solo quello reale: anche quello fantacalcistico.

L’ipotesi di rivedere Conte sulla panchina bianconera ha scatenato subito le prime proiezioni di rosa. Quale modulo vorrà adottare? Chi saranno i suoi punti fermi? E soprattutto: chi potrebbe essere un flop o un top in ottica Fantacalcio?

Da Bremer a Nico Gonzalez: chi prendere al Fantacalcio con Conte alla Juventus

Alcuni nomi hanno già fatto capolino nei radar. Gleison Bremer, ad esempio, sembra fatto apposta per un sistema alla Conte. Così come Khephren Thuram, che per molti potrebbe diventare un nuovo Anguissa, ma con più inserimenti. Occhio anche a Koopmeiners, che potrebbe trasformarsi in una versione bianconera di McTominay, meno muscolare ma più preciso.

Non mancano però le incognite. A partire da Andrea Cambiaso, che dopo una stagione piena di tante cose belle ma anche poi di errori e acciacchi potrebbe anche essere ceduto per monetizzare. Ma c’è anche chi rischia di restare… per deprezzarsi.

Il nome caldo è Nico González. Già quest’anno non ha brillato come ci si aspettava, e ha finito per essere un attaccante sprecato. Se dovesse scalare a centrocampo – com’è nelle corde di Conte, visti i precedenti con Politano – allora il rischio è evidente: voti sufficienti ma pochi bonus, tanta corsa e pochi spunti. Politano, in questa stagione, ha fatto esattamente questo: tanto sacrificio, qualche buona prestazione, ma meno gol, meno assist, meno Fantacalcio.

Se la parabola di Nico dovesse essere la stessa, meglio guardare altrove, soprattutto se sarà listato attaccante. Il rapporto qualità-prezzo si sfalsa, e i bonus latitano. A meno che non ritrovi smalto sotto porta – cosa che non è successa nemmeno quest’anno – rischia di diventare un acquisto deludente. Gustoso nel nome, ma indigesto nei risultati.