Conte resta a Napoli? Dipende da un solo aspetto: la frase che lo spiega alla perfezione

Antonio Conte resterà a Napoli dopo la conquista dello scudetto? A giudicare da questa frase la decisione spetta soltanto a lui

Antonio Conte, al termine di questa stagione, ha vissuto la sua personale liberazione. Non era solo il fischio finale, non era solo lo Scudetto conquistato. Era il coronamento di un cammino intricato, tortuoso, eppure meraviglioso. Un percorso che porta inciso il suo nome, senza possibilità di equivoco. Nessuno, in questo Napoli, ha avuto un ruolo più centrale di lui: lo dicono i fatti, lo dicono le scelte.

Conte è stato l’uomo delle intuizioni. Ha voluto a tutti i costi Scott McTominay, protagonista silenzioso ma decisivo. Ha spinto per Romelu Lukaku, che ha chiuso la stagione con numeri pesantissimi (14 gol e 11 assist), oltre a un lavoro oscuro di cui si è parlato troppo poco. Ha costruito un gruppo capace di tenere botta, di sopravvivere a mille difficoltà, di resistere fino al traguardo finale, superando l’Inter proprio sul filo di lana.

Non è stato un anno facile. Antonio Conte ha gestito ogni partita come se fosse l’ultima, spremendosi e spremendo la squadra al massimo. Il pathos che ha accompagnato ogni giornata si è trasformato, al fischio finale, in quell’urlo liberatorio che ha contagiato staff, giocatori e tifosi. Ma adesso viene il difficile.

Perché, per quanto strano possa sembrare, la conferma di Conte non è affatto scontata. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le voci sul possibile ritorno alla Juventus, sulla frattura con Aurelio De Laurentiis, su un addio già scritto. Eppure, qualcosa è cambiato con la vittoria dello Scudetto. L’amore esploso in quei momenti potrebbe avere un effetto imprevisto: far vacillare le certezze, far ripensare scelte che sembravano già prese.

“Dipende tutto da lui”: le parole di De Laurentiis

Qui entra in gioco una frase, semplice ma decisiva. De Laurentiis lo ha detto chiaramente nell’intervista a DAZN dopo il trionfo: “Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non vanno obbligati pur avendo contratti di ferro“. Una frase che spiega bene quale sarà la posizione di De Laurentiis nel face-to-face: vogliamo che resti, ma se non vuoi restare quella è la porta.

Parole che chiariscono una cosa: il Napoli farà di tutto per trattenere Conte, ma non alzerà muri. Non ci sarà nessuna battaglia, nessun braccio di ferro. Sarà un confronto franco, dove si parlerà di progetto, ambizioni, investimenti. Ma alla fine, la decisione spetterà solo a lui.

La Juventus è lì, pronta. Pronta a riaccogliere Antonio Conte per aprire un nuovo ciclo. Ma il Napoli, ora, spera che quell’abbraccio di gioia, quella festa liberatoria, abbiano lasciato un segno nel cuore del tecnico salentino. Perché trattenere Conte significa continuare a sognare, continuare a costruire.

Se invece Conte deciderà di voltare pagina, lo farà senza strappi, senza polemiche. Le strade si separeranno con gratitudine reciproca, e Napoli potrà dire di aver vissuto, almeno per una stagione, un’avventura straordinaria al fianco di uno dei migliori allenatori del mondo. Un futuro, insomma, che si scrive oggi. E che, come ha detto De Laurentiis, dipende tutto da lui.