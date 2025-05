Conte-Napoli, il doppio annuncio che cambia tutto: è la mossa decisiva

Il tecnico Campione d’Italia ed il Napoli, un matrimonio che potrà proseguire? C’è un doppio annuncio che cambia tutto, ecco cos’è successo

Proseguono i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto in casa Napoli. Dopo il tricolore arrivato aritmeticamente venerdì sera con la vittoria contro il Cagliari per 2-0, è ancora tempo di far festa in casa partenopea. Nella serata di venerdì canti e balli fino a notte inoltrata, poi sabato festeggiamenti per la squadra ed oggi la sfilata sul lungomare con almeno 150mila tifosi festanti ad inneggiare i calciatori ma soprattutto il deus ex machina di questo titolo, Antonio Conte.

E proprio il futuro dell’allenatore tiene banco nelle ultime ore in casa partenopea. I venti di addio soffiano forti, talmente tanto che si è mosso tutto lo stato maggiore del club azzurro. De Laurentiis lavora alacremente per convincere Conte a restare in azzurro: il patron si è speso a parole, qualche battuta anche nel corso della festa ad Ischia per i 76 anni del patron e soprattutto vuole convincere il salentino con i fatti.

La Juve è lì, come quelle amanti seducenti, il primo amore dell’allenatore che non si scarda mai. Eppure il Napoli non demorde, forte di altri due anni di contratto e di un progetto che al momento non ha pari né eguali in Italia.

De Bruyne al Napoli: una chiave importante che cambia tutto

Anche in occasione della festa scudetto De Laurentiis un paio di “bombe” le ha lanciate eccome. Il patron, ai microfoni della Rai, ha quasi annunciato Kevin De Bruyne. Già, proprio il centrocampista belga che sembrava un sogno fino a qualche settimana fa, un calciatore che non ha paragoni al mondo, se non pochissimi.

Un contratto biennale più opzione per la terza stagione, 27 milioni di euro d’ingaggio in totale e circa 10 di bonus alla firma. Così ha convinto il calciatore a sposare l’azzurro, con il ds Manna che ha spiegato nel dettaglio il progetto partenopeo. E poi c’è quel Lukaku, compagno di nazionale e miglior amico del calciatore, che sicuramente un’influenza l’ha avuta.

“Ho avuto una videochiamata con lui, la moglie ed il figlio di 9 anni stamattina” ha annunciato il patron, per poi sostenere come il calciatore abbia anche acquistato una villa bellissima. Ed i tifosi del Napoli già sognano. De Bruyne, d’altronde, è un chiaro sinonimo di come il club partenopeo voglia investire e restare ai vertici del calcio italiano e magari “aggredire” l’Europa.

Conte resta? Le parole di Oriali e Lukaku sono un indizio chiaro

Ingolosire Conte con l’ingaggio di De Buryne è sicuramente una mossa più che convincente: il salentino voleva certezze sul progetto e sulla volontà di investire ed il belga è un segnale davvero chiarissimo. Poi il resto lo sta facendo la piazza. Conte, sull’autobus, è apparso tra i più scatenati ed ha speso parole al miele per quel popolo che lo osanna senza soluzione di continuità.

“Difficile trovare altrove l’entusiasmo di Napoli” ha ribadito il tecnico. Ed il lavoro ai fianchi procede anche da parte del suo entourage. Oriali ha promesso che lo convincerà a restare perché a Napoli ha trovato affetto ed amore ed insieme alla famiglia si trova benissimo. Ed anche Elisabetta, la consorte dell’allenatore, sta spingendo per farlo restare in azzurro.

Può bastare? Forse, ecco perché anche Lukaku ci metterà del suo con un eloquente “Resterà, resterà, già sa tutto” che sa tanto di qualcosa che bolle in pentola. I tifosi sperano fiduciosi perché la fame in riva al Golfo è tanta e non si aspetta altro che poter festeggiare ancora.