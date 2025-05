De Bruyne, il Napoli allo scoperto: l’indizio social fa impazzire i tifosi

Una frase sui social, un sorriso nei corridoi, un sogno che diventa reale: Napoli abbraccia il talento di Kevin De Bruyne. Gli azzurri alzano l’asticella, puntando a scrivere una nuova pagina di storia

Ormai sembra davvero ad un passo. Con tutta probabilità, Kevin De Bruyne giocherà nel campionato italiano. A portarlo qui ci sta pensando il Napoli, che da settimane ha imbastito una trattativa che all’inizio sembrava velleitaria, una di quelle voci che fanno sorridere. E invece no. Pian piano è diventata concreta, tangibile, reale.

Le parole di Manna, De Laurentiis e Lukaku prima e dopo l’ultima partita di campionato avevano già lasciato intendere che c’era più di qualcosa in dirittura d’arrivo. Sornioni, “no comment” strategici, ma eloquenti. E la sensazione, ormai, è che la decisione spetti soltanto a KDB. E che questa decisione, di fatto, sia già arrivata.

De Bruyne ha sciolto le riserve. Ha deciso di sposare il progetto azzurro. Secondo quanto ci risulta, il centrocampista belga ha già trovato casa. Non un semplice appartamento, ma una villa faraonica, da diversi milioni di euro. Un acquisto che pagherà di fatto con il bonus alla firma previsto dall’accordo: circa 10 milioni di euro, a cui si aggiungerà un ingaggio importante e soprattutto l’affetto enorme di una piazza che non aspetta altro.

De Bruyne è un colpo da capogiro, uno di quelli che spostano gli equilibri, non solo per il Napoli ma per tutto il campionato italiano. Il Belgio che arriva a Napoli, il genio del City che sbarca sotto il Vesuvio. E non è solo un nome su una lista: è un progetto, è una dichiarazione di intenti. Con lui, il Napoli alza l’asticella. Davvero.

De Bruyne al Napoli, Juan Jesus si espone sui social: il commento fa impazzire i tifosi

L’affare è a un passo. E se qualcuno aveva ancora dubbi, è arrivata un’imbeccata social a farli saltare. Protagonista? Juan Jesus. Difensore, leader dello spogliatoio azzurro, e presenza social sempre accesa (a volte pure troppo).

È stato lui a commentare il post di addio al Manchester City di De Bruyne con un eloquente “Ti aspettiamo a Napoli”. Boom. Basta una frase così per incendiare la piazza. Perché se uno come Juan Jesús si espone così, significa solo una cosa: nello spogliatoio sanno già tutto. L’affare è fatto. I prossimi compagni lo stanno aspettando a braccia aperte.

Il tempismo, poi, non è casuale. A poche ore dalla sfilata sul lungomare, con il pullman scoperto per festeggiare lo scudetto, arriva lo spoiler che accende l’entusiasmo. I tifosi del Napoli ora non sognano più solo una festa per lo scudetto. Sognano una squadra da sogno per la prossima stagione. Sognano un Napoli con KDB a centrocampo, pronto a trascinarli anche in Europa.

E ora? Ora si aspetta solo l’ufficialità. Ma in città, nell’ambiente, tra i giocatori, la sensazione è una sola: Kevin De Bruyne è pronto. E Napoli lo aspetta. Con gli occhi pieni di sogni e il cuore che batte più forte.