Dybala, voce bomba dalla Spagna: lascia Roma per un sogno

Un’estate che profuma di sogni e di scelte difficili. Dybala guarda avanti, mentre qualcosa si muove lontano, oltre confine. La Roma osserva, i tifosi aspettano. Forse il momento di voltare pagina è davvero arrivato

La stagione è finita e naturalmente Paulo Dybala l’ha terminata con largo anticipo. L’infortunio che l’ha bloccato mesi fa è ancora in fase di recupero, dopo quell’operazione decisa per risolvere tutto alla radice. Una scelta che Dybala ha fatto con un’idea ben precisa: farsi trovare pronto, tirato a lucido, per l’estate. E molto probabilmente sarà così.

La voglia di rientrare al massimo non manca, ma soprattutto c’è la sensazione che questa sia la fase conclusiva della carriera, il momento di scegliere l’ultimo grande ballo. Dybala quest’anno va per i 32 anni, e lo sa anche lui che il tempo delle prove è finito. Serve un colpo, magari l’ultimo, per sentirsi di nuovo vivo.

E la Roma? La Roma lo sa, lo capisce, e forse lo accetterebbe anche di buon grado. Il club è immerso in un rinnovamento profondo, una rifondazione che coinvolge rosa, strategie e prospettive. Se Dybala decidesse di fare le valigie, a Trigoria non si strapperebbero i capelli. Anzi, forse prenderebbe la palla al balzo per una mini-rivoluzione che – a dirla tutta – era necessaria già lo scorso anno, prima che Paulo decidesse alla fine di restare.

Le opzioni, per l’argentino, non mancano. Da mesi si parla dell’Arabia Saudita, un corteggiamento che va avanti a suon di milioni. Finora, però, Dybala ha sempre frenato. Non è mai stato il tipo da inseguire soltanto il conto in banca, e l’idea di finire in un campionato marginale non lo ha mai convinto fino in fondo.

Poi c’è l’Argentina. Il Boca Juniors, il club che sta per accogliere Paredes e che sogna di abbracciare anche Paulo. Sarebbe un ritorno romantico, emozionante, da figliol prodigo. Ma qui si entra nel terreno dei sentimenti, e Dybala, lo sappiamo, è uno che ragiona tanto anche con la testa. E la testa, adesso, sembra portarlo altrove. Perché la bomba vera arriva dalla Spagna.

Il Barcellona su Dybala: l’offerta fa sognare la Joya

Secondo fichajes.net, il Barcellona starebbe pensando seriamente a Dybala. Sì, proprio il Barça, che dopo una stagione molto importante ha bisogno di esperienza, qualità e alternative. Non per farne un titolare, sia chiaro, ma per inserirlo in una rosa profonda, capace di reggere una stagione che si annuncia lunghissima. Flick è un estimatore del giocatore, e l’idea di portarlo a parametro zero (o quasi) solletica parecchio i catalani.

Qui arriva il nodo: la Roma dovrebbe lasciarlo partire senza pretendere un euro, o comunque accettare un’offerta molto bassa. Una prospettiva difficile da digerire, ma non del tutto improbabile. Perché il valore di mercato di Dybala, ormai, non è più quello dei tempi della Juve, e perché a Trigoria, come detto, c’è la voglia di ripartire su basi nuove.

La verità è che, al di là delle altre offerte che arrivano dalla Liga, Paulo sogna il Barcellona. Lo ha sempre sognato, anche per quel legame ideale con Leo Messi, amico e punto di riferimento. Giocare al Camp Nou, indossare la maglia blaugrana, chiudere la carriera in uno dei club più prestigiosi al mondo: sarebbe un finale perfetto.

Ma il calcio, si sa, non vive di soli sogni. Ora bisognerà capire quanto il Barça sia davvero intenzionato a fare sul serio e quanto la Roma sia disposta a lasciarlo andare. Nel frattempo, Dybala aspetta. Con la testa già proiettata a quello che potrebbe essere l’ultimo grande capitolo della sua carriera.