Endrick alla Juventus, più di una semplice ipotesi: tutti i dettagli sul trasferimento

Il calciatore brasiliano del Real Madrid potrebbe davvero vestire la maglia bianconera nella prossima stagione: tutti i dettagli sul trasferimento

Il più giovane esordiente nella storia del Palmeiras, nonché tanto chiacchierato colpo da 50 milioni del Real Madrid, potrebbe trasferirsi alla Juventus. Endrick Felipe Moreira de Sousa, meglio conosciuto solo come Endrick, ha attirato le attenzioni dei bianconeri. Il classe 2006, che compirà 19 anni a luglio, non ha convinto al 100 nei Blancos.

Gli spagnoli hanno voluto bruciare la concorrenza acquistandolo la scorsa estate, ma in Liga ha segnato solamente 1 gol. Un altro lo ha fatto in Champions League, mentre è arrivato a quota 5 in Copa del Rey. Un totale di 7 reti che non hanno impressionato troppo la piazza, specie se rapportate all’impatto avuto dal quasi coetaneo Yamal nel Barcellona.

Endrick e l’ipotesi Juventus: apertura di Xabi Alonso

Secondo quanto riferito dal Chiringuito, portale molto affidabile in Spagna, il nuovo allenatore Xabi Alonso non si opporrebbe a una cessione di Endrick. Andrà lasciato partire in prestito, con la promessa di trovare un sostituto per il prossimo anno. Proprio a queste condizioni, potrebbe inserirsi la Juventus.

Sempre secondo gli spagnoli, infatti, i bianconeri si sarebbero fatti avanti interessati al profilo del quasi 19enne e valuterebbero una trattativa con il Real. Lo stipendio del giovane Endrick è di 2 milioni di euro, assolutamente spendibili per una realtà come la Juventus. Da qui l’aumentare delle chance di vedere il calciatore brasiliano in Italia.

Come prima punta, Endrick potrebbe diventare una delle alternative al sostituto di Dusan Vlahovic, tenendo in considerazione che Kolo Muani rischia di tornare in Francia. Ma anche come terzo attaccante il classe 2006 ha le chance di diventare un’arma di tutto rispetto per una Juve che punta nuovamente a vincere il campionato in Italia.

Ogni trattativa è chiaramente rimandata ai prossimi giorni, cercando anche di comprendere meglio chi si siederà sulla panchina della Juventus. Si tratta, per il momento, di un rumor, un sondaggio. Non si esclude, però, che l’affare possa veramente chiudersi se ci sarà la volontà da parte di entrambe le società e del diretto interessato.

Al Mondiale per Club ci sarà occasione di incontrare anche i dirigenti del Real Madrid, per conoscere meglio le possibili aperture su una trattativa che promette scintille in caso di sua realizzazione.