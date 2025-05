Roma, ecco la svolta: saluta tutti e va da Ranieri – ESCLUSIVA

Una stagione altalenante si chiude con una promessa di rinascita. Ranieri saluta la panchina ma resta vicino al cuore del club. In arrivo scelte cruciali per il futuro della Roma, tra attese, strategie e colpi di scena

Il campionato è finalmente finito, e alla fine, inutile girarci intorno, non come la Roma sperava. Niente Champions: quinto posto, Europa League. Però Claudio Ranieri ha fatto qualcosa che pochi avrebbero scommesso: ha preso in mano una squadra che zoppicava e l’ha portata a fare un girone di ritorno da scudetto.

Un’impresa vera, che ha fatto venire il groppo in gola a chiunque abbia a cuore questi colori. Ma ora, proprio Ranieri, che ha annunciato pubblicamente il ritiro dall’attività di allenatore, sta per cambiare ruolo. Dietro la scrivania, sì, ma sempre dentro l’orbita giallorossa.

E qui si entra nel vivo. Da mesi Ranieri, insieme a Florent Ghisolfi, il direttore sportivo, sta lavorando sottotraccia per scegliere il prossimo allenatore della Roma. Una lista di nomi, sì, ma non solo nomi buttati lì: un casting vero, pensato, ragionato. E adesso, quella lista verrà consegnata ai Friedkin, che dovranno decidere chi sarà il nuovo tecnico.

Per capire quanto sia stata lunga e incerta questa partita, basta guardare ai nomi circolati: da Fabregas alla clamorosa voce Klopp, passando per tanti allenatori italiani ed esteri, vecchi e nuovi. Tante suggestioni, tante voci, ma una costante: Gian Piero Gasperini. Sempre lì, sullo sfondo. A tratti dato per vicino, a tratti dato per sfumato, ma mai davvero cancellato dai radar romanisti.

Roma, si torna su Gasperini: svolta per portarselo a casa

A un certo punto, Ranieri l’aveva anche escluso pubblicamente. Disse chiaro che il prossimo allenatore non sarebbe stato lui. Ma chi conosce bene queste dinamiche sa quanto queste frasi, a volte, siano solo pretattica. Perché secondo quanto risulta alla nostra redazione, Gasperini non è mai stato davvero fuori dai giochi. Anzi, nelle ultime ore, il suo nome è tornato prepotentemente d’attualità.

La situazione con l’Atalanta si è evoluta. Gasperini è a un passo dall’addio, dopo anni che lo hanno visto protagonista assoluto a Bergamo, portando il club a livelli insperati. E proprio nel momento in cui la sua avventura con l’Atalanta si avvicina alla fine, ecco che la Roma si rifà sotto. Ranieri e Ghisolfi hanno sempre considerato Gasperini una prima scelta, soprattutto se si fosse liberato. E adesso, tutto lascia pensare che il momento sia arrivato.

Siamo alla stretta finale. Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi importanti, sia sul fronte bergamasco che su quello giallorosso. La Roma è pronta a voltare pagina, e Ranieri, da dietro la scrivania, è pronto a firmare il primo grande colpo della sua nuova era. C’è un’aria di attesa palpabile, ma anche una sensazione chiara: la Roma non vuole più vivere stagioni a metà. Con Gasperini, la scommessa è quella di costruire un progetto forte, ambizioso, capace di riportare la squadra stabilmente ai vertici.

Questa volta, davvero, si chiude un ciclo e se ne apre un altro. Ranieri saluta, ma resta. Gasperini, forse, arriva. E la Roma riparte.