Gyokeres in Serie A, l’incredibile ipotesi per l’estate: un top club italiano fa sul serio

Un top club italiano avrebbe avviato più di un semplice contratto perlustrativo per l’attaccante svedese: l’ipotesi per l’estate è più concreta

Un bomber da 54 gol in 52 presenze, dal valore di 75 milioni di euro e che interesserebbe fortemente a un top club italiano. Stiamo parlando di Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, che da due stagioni ha vissuto una trasformazione impronosticabile. Tra pochi giorni, infatti, compirà 27 anni e non è più dunque un ragazzino.

Eppure la sua esplosione è avvenuta nell’età della maturità calcistica, in Portogallo. Proprio con lo Sporting ha vinto per due volte di fila il campionato e, ovviamente il titolo di capocannoniere. Ha sfiorato la Scarpa d’Oro e ora vivrà un’estate caldissima. Il suo tempo nella lega portoghese sembra giunto al termine, ed è il momento di vedergli spiccare il volo.

Gyokeres, la Juventus fa sul serio: affare possibile

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Viktor Gyokeres è stato discusso seriamente in casa Juventus. L’attaccante piace e potrebbe diventare il sostituto di Dusan Vlahovic. Nel contratto con lo Sporting Lisbona è presente una clausola rescissoria da 100 milioni, ma il quotidiano fa sapere che con un’offerta superiore ai 75, i portoghesi potrebbero farlo partire.

I bianconeri potrebbero arrivare a questa cifra, proprio con la cessione di Vlahovic, valutato tra i 60 e i 65 milioni. Non uno scenario semplice di mercato, ma la dirigenza juventina non si sarebbe solamente informata. Il club avrebbe iniziato a fare sul serio per arrivare al centravanti svedese e vorrebbe provare a battere la concorrenza.

Proprio quest’ultima risulta la più difficile da superare. L’Arsenal è in pole per Gyokeres e il richiamo della Premier League complica notevolmente le speranze della Juventus. La trattativa, dunque, sarà estremamente complessa, anche in termini di ingaggio. Non perché Gyokeres oggi guadagni più dei 12 milioni di Vlahovic o degli 11 di Osimhen, altro profilo che interessa, ma perché l’Arsenal potrà offrire di più al giocatore.

Il ds Giuntoli vorrà quindi tutelarsi, motivo per cui sta sondando l’ipotesi Jonathan David, su cui è in pole il Napoli, e sta trattando con il PSG per un nuovo prestito di Kolo Muani. La distanza tra Juventus e Sporting per Gyokeres non è così ampia e l’affare non appare utopistico, ma per far si che si realizzi, servirà una piccola impresa.