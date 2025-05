Roma, i Friedkin calano la coppia sul tavolo del mercato: tifosi in estasi

I Friedkin proprietari del club giallorosso sono pronti a sparigliare le carte sul mercato: in arrivo un doppio colpo, i tifosi sono già in festa

La Roma è andata davvero ad un passo dal conquistare la qualificazione in Champions League. Una vera e propria beffa con tanti rimpianti soprattutto tra i Friedkin su quel che poteva essere e non è stato. Chissà con Ranieri fin da settembre, anziché l’interregno di Juric, come sarebbe finito il campionato, vista la media punti altissima della squadra giallorossa.

Una media quasi da scudetto per la Roma che non fa altro che aumentare la delusione ed il rammarico. I Friedkin dovranno ora accontentarsi dell’Europa League, sperando che nella prossima stagione la squadra possa arrivare fino in fondo alla competizione, più che alla portata del club.

Nel frattempo si lavora per pianificare proprio il mercato estivo. Il primo nodo da sciogliere, manco a dirlo, è quello relativo all’allenatore. Claudio Ranieri non si è sbottonato nelle ultime settimane: il prossimo senior advisor del club è però impegnato come il resto della dirigenza nella miglior scelta possibile per la sua successione, di certo non semplice visti i risultati.

Roma, scelto il tecnico: si punta alla Champions

Sembra, però, che si stia arrivando a dama. O meglio, se tutte le strade portano a Roma, tutti gli indizi portano invece in un’unica direzione, Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ieri ha rotto con l’Atalanta, rifiutando il rinnovo di contratto e chiedendo addirittura di essere liberato dopo nove anni.

Ed i contatti con la società giallorossa sono stati davvero positivi, tanto da pensare in una fumata bianca quanto prima. Nonostante le smentite di rito di qualche mese fa di Ranieri, infatti, sembra proprio che sarà Gasp il nuovo allenatore della Roma. Un tecnico ambizioso, abilissimo nel lavorare con i giovani e soprattutto eccellente nello sfruttare il materiale umano a disposizione.

Senza dimenticare, poi, il gioco bello ed apprezzabile messo in mostra con l’Atalanta in questi anni, portata per cinque stagioni in Champions League e con la vittoria dell’Europa League nel maggio 2024 come ciliegina sulla torta di un percorso ormai al capolinea.

I Friedkin acquistano il nuovo bomber: che colpo

Gasperini, massimo interprete della difesa a tre varata in giallorosso negli ultimi mesi da Ranieri, è pronto alla nuova avventura e con sé da Bergamo arriverebbe un colpo da novanta. Il riferimento è a Mateo Retegui, capocannoniere del campionato con 25 gol ed otto assist in 36 partite di campionato.

Una stagione superlativa per il centravanti dell’Italia che ha aggiunto al suo score anche tre gol in 10 gare di Champions League disputate. Letteralmente esploso sotto la guida di Gasp, sarebbe pronto a seguire il suo allenatore anche a Roma, per un altro step nella sua carriera.

L’assenza della Champions League sarebbe mitigata dalla possibilità di giocare in una piazza importante come quella romana e con i tecnico che più di tutti l’ha esaltato nella scorsa stagione. D’altronde a Bergamo è ormai prossimo il ritorno di Scamacca e le scelte del nuovo allenatore potrebbero anche penalizzarlo.

Un rischio che Retegui non vuole correre nell’anno dei Mondiali. A Roma, invece, sarebbe titolare inamovibile, con Dovbyk anche sacrificabile a quel punto sul mercato dopo una stagione non esaltante. Non sarà semplice trattare con l’Atalanta, bottega notoriamente cara, ma per circa 40 milioni il classe ’99 potrebbe partire in direzione Roma.

I Friedkin, quindi, sono pronti ad investire ed a calare sul tavolo verde della Serie A una coppia da novanta per dare l’assalto, questa volta, con grande efficacia, alla Champions League.