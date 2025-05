Yamal, che modo strano di celebrare il rinnovo: pacchianata o grande equivoco?

Una cifra misteriosa ha acceso improvvisamente il caos intorno al rinnovo di Yamal col Barcellona. Basta un post sui social e il contratto di un ragazzo diventa un caso nazionale

Succede sempre così: basta poco per scatenare una tempesta mediatica, soprattutto se hai appena firmato un contratto da superstar. È quello che è capitato nelle ultime ore a Lamine Yamal, gioiello diciassettenne del Barcellona.

Il ragazzo, uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico europeo, è stato celebrato sui social in modo davvero particolare da suo padre. Un gesto all’apparenza innocuo, che però ha subito scatenato ipotesi, polemiche e persino un po’ di gossip economico.

Tutto inizia con un numero, o meglio una cifra misteriosa: 19,3. E così, in meno di ventiquattr’ore, un post apparentemente affettuoso si è trasformato in una questione di Stato in Spagna. Tutti lì a domandarsi: “Ma cosa significa davvero quel 19,3?”.

Partiamo dalle certezze: il Barcellona ha appena blindato Yamal fino al 2031, con tanto di clausola rescissoria stellare: un miliardo di euro. Una cifra monstre, che dice chiaramente quanto i catalani puntino su di lui per il futuro. Lo stipendio? Non è stato reso noto ufficialmente, e proprio qui inizia il divertimento.

Il rinnovo di Yamal: quanto guadagna? Il padre (forse) ce lo svela

Secondo le voci che girano tra Barcellona e Madrid, quei famosi 19,3 sarebbero proprio il valore del nuovo ingaggio del ragazzo, espresso però in dollari e lordo. Tradotto in euro netti, significherebbe circa 8 milioni di euro a stagione. Uno stipendio da capogiro per un diciassettenne, certo, ma comunque lontanissimo da Robert Lewandowski, il più pagato della rosa blaugrana con circa 26 milioni lordi.

Ma il bello è che c’è chi rilancia ancora più forte. Alcuni osservatori sono convinti che la cifra del post di papà Nasraoui non sia lorda, bensì netta, e comprenda anche bonus stratosferici. Addirittura, si vocifera che tra questi ci sarebbe un premio extra in caso di conquista del Pallone d’Oro. Fantascienza o realtà?

C’è anche chi ha ridimensionato il tutto, riconducendo quel 19,3 a nulla che abbia a che fare con i soldi. La loro teoria è che si tratti semplicemente della combinazione del numero di maglia del ragazzo – appunto il 19 – e i titoli conquistati quest’anno dal Barça, cioè 3. Teoria non credibilissima: anche conoscendo il personaggio (il papà, non il figlio) è possibile che sia stata davvero solo una sonora pacchianata con i soldi che incasserà la sua famiglia.

Anche perché poi nessuno sa spiegare bene quella virgola, che rende tutto ancora più confuso. E, ammettiamolo, anche un po’ più divertente. Perché in fondo il calcio è fatto anche di questo, di piccoli grandi misteri che ci tengono attaccati allo schermo dello smartphone.

Intanto Lamine Yamal sorride e probabilmente si diverte un mondo a leggere tutte queste speculazioni sul suo conto. In fondo ha diciassette anni, un talento straordinario e ora anche un contratto da sogno, qualunque sia la vera cifra che lo accompagna. Numeri incredibili, e non solo in campo.