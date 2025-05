Sané, il Napoli tenta l’affondo? Spunta una rivale che spaventa gli azzurri

L’attaccante del Bayern Monaco lascerà il club tedesco a parametro zero e i partenopei potrebbero tentare un affondo concreto: occhi aperti su una possibile rivale

Il prossimo 1° luglio Leroy Sané sarà senza contratto e senza squadra. L’attaccante non rinnoverà con il Bayern Monaco e potrà legarsi a qualsiasi altro club. Un parametro zero di lusso, tra i migliori in circolazione. Una grande occasione di mercato per diverse società, che potrebbero rinforzarsi con un nome importante e di esperienza.

Sané non è più un giovanissimo, ma a 29 anni potrà ancora dire la sua per qualche stagione. La carriera del tedesco ha vissuto una fase più calante in termini di rendimento personale. Non tanto per i trofei vinti, che tra Manchester City e Bayern Monaco sono stati numerosissimi. L’estate, però, sarà occasione di voltare pagina.

Sané, l’interesse del Napoli e la concorrenza: il punto sull’affare

Tra le squadre che avrebbero messo gli occhi sul giocatore, c’è anche il Napoli. La dirigenza partenopea dopo De Bruyne e David, ha puntato anche a un altro parametro zero di lusso. Un mercato molto diverso da quelli a cui ha abituato la società di De Laurentiis, ma che renderebbe chiaro un messaggio: si punta a vincere ancora.

L’obiettivo è replicare in campionato, magari con quell’Antonio Conte che sembra sempre più convinto di restare. E perché no, cercando anche di fare una splendida figura in Champions League, con nomi di caratura internazionale che conoscono benissimo anche il palcoscenico europeo ai massimi livelli.

Se su KDB e su David, la spinta del Napoli appare più convinta, quello di Sané è uno scenario non ancora così sicuro. Da qui, il possibile inserimento dell’Arsenal. Secondo la stampa inglese, i Gunners sarebbero in pole sul giocatore tedesco, che potrebbe quindi valutare un ritorno in Premier League dopo l’esperienza di Manchester.

Competere con le squadre inglesi non è mai facile. L’offerta che potrebbero presentare i dirigenti dell’Arsenal sarà sicuramente allettante. A quel punto, toccherà a Sané decidere. Resta un nome da monitorare nelle prossime settimane, specie se il Napoli decidesse di accelerare concretamente le operazioni, provando un tentativo più deciso per portare in azzurro il giocatore tedesco.