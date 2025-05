Gasp a Roma realizza il suo sogno: scambio super con il Napoli

C’è un sogno che ora potrebbe diventare realtà e cambiare volto alla Roma di Gasperini. In ballo uno scambio che farebbe la fortuna di entrambe le squadre

Manca poco e Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. Una telenovela che arriva a conclusione dopo mesi di voci, accostamenti, smentite, ammiccamenti. Ora che è tutto fatto, si può già iniziare a immaginare come sarà la sua squadra. Quali saranno i punti fermi, quali i primi movimenti sul mercato, quali i sacrificati.

Un punto fermo sicuro: Gianluca Mancini. Gasperini lo lanciò ai tempi dell’Atalanta, ci credeva allora e ci crede oggi. Con ogni probabilità sarà lui il nuovo capitano della Roma, visto che Lorenzo Pellegrini sembra ormai vicino all’addio dopo una stagione praticamente disastrosa.

Pellegrini ha perso il feeling con l’ambiente, nonostante gli attestati di stima della tifoseria organizzata. E già a gennaio sembrava con le valigie pronte: il Napoli di Antonio Conte lo voleva, ci ha pensato a lungo, poi l’affare è saltato, ma le porte restano aperte.

Perché Conte, se resta a Napoli e con l’arrivo di Kevin De Bruyne ormai imminente, avrà bisogno di rinforzare ancora il centrocampo. La Champions incombe, la stagione sarà lunga, e avere più alternative fa sempre comodo.

Pellegrini potrebbe essere l’elemento giusto per completare la rosa: una mezzala intelligente, duttile, capace di inserirsi nei momenti chiave, per di più con l’intenzione manifesta di cambiare aria dopo un’annata no. E qui entra in scena Gasperini, perché c’è un nome a Napoli che lui ama da impazzire: Giacomo Raspadori.

Raspadori per la Roma: possibile uno scambio con Pellegrini e conguaglio

Gasp ci aveva provato già a gennaio, quando era all’Atalanta, per dare alla Dea il salto di qualità definitivo. Raspadori, alla fine, è stato decisivo per lo scudetto del Napoli, prendendosi il posto da titolare grazie a una serie di infortuni e trascinando la squadra nella volata finale.

Ma il pallino resta. E appena approderà a Roma, Gasperini potrebbe tentare un nuovo assalto: proporre al Napoli uno scambio Pellegrini-Raspadori, con un conguaglio a favore degli azzurri. Un altro nome spendibile potrebbe essere quello di Bryan Cristante, ma il mediano è un altro di quei calciatori valorizzati da Gasp in una delle sue prime squadre all’Atalanta e potrebbe cercare di rigenerarlo e valorizzarlo nuovamente. Fra i due sicuramente è più spendibile il nome del capitano.

Facciamo due conti. Raspadori ora vale qualcosa più di 30 milioni. Pellegrini, in scadenza 2026 e reduce da una stagione grigia, forse 15-20 milioni. Per chiudere l’operazione servirebbe un conguaglio di 10-15 milioni. Un affare che avrebbe senso per tutti: il Napoli si porta a casa un centrocampista utile per completare la batteria di mezzali di Conte, la Roma regala al nuovo allenatore un giocatore perfetto per il suo calcio.

Attenzione perché, con Gasperini, Raspadori potrebbe davvero esplodere. Sarebbe una sorta di Lookman 2.0: stesso ruolo, stessa capacità di muoversi tra le linee, stesso potenziale di diventare devastante alle spalle della punta centrale. E sarebbe anche il naturale erede di Paulo Dybala, sempre più vicino all’addio. In pratica, il Gasp si prenderebbe il giocatore che aveva sempre voluto, costruendogli attorno una squadra disegnata su misura.

Non è solo un’idea, non è solo una suggestione. È uno scenario che si sta aprendo, giorno dopo giorno, mentre il puzzle della nuova Roma prende forma. E Gasperini lo sa bene: per portare il suo calcio, per dare finalmente a questa squadra una vera identità, ha bisogno degli uomini giusti. Perché certi allenatori non vogliono solo vincere. Vogliono farlo a modo loro. E Gasperini lo farà. A testa alta.