La Juve tenta Gasp ma Tudor scala posizioni: c’è solo un altro concorrente in ballo – ESCLUSIVA

Gasperini come sogno, Tudor come certezza che prende forma, e un’ultima carta da giocare. La Juve si muove tra sorprese e strategie per scegliere chi guiderà la squadra. Torino aspetta di conoscere il volto del nuovo corso

Il dietrofront improvviso di Antonio Conte ha compaginato completamente i piani della Juve, che in questo momento si trova in una bufera sotto tutti i punti di vista. Il primo è quello dirigenziale. La decisione di dare il benservito a Giuntoli è una novità importante, che segna di fatto l’avvio di una rivoluzione pesante all’interno del club. Da Chiellini a Comolli, passando per Tognozzi e il confermato Scanavino, la stanza dei bottoni bianconera avrà un volto nuovo, e questo volto dovrà decidere chi sarà il futuro allenatore della squadra.

In casa Juventus sembravano certi di avere in pugno Antonio Conte. E in effetti ce l’avevano. Poi è arrivato l’exploit di De Laurentiis, che ha cambiato le carte in tavola, ha reso più salda la panchina del Napoli e ha consegnato ad Antonio Conte l’uomo del quarto scudetto. A Torino si sono ritrovati in un vicolo cieco.

Oggi l’allenatore è ancora Igor Tudor. Lo sarà sicuramente anche al Mondiale per club, salvo ribaltoni che, a poche settimane dall’inizio del torneo, sembrano sempre più improbabili. Però, attenzione, perché la Juve non ha alcuna intenzione di restare ferma. Farà almeno un tentativo per provare a strappare Gian Piero Gasperini alla promessa fatta alla Roma.

Sarebbe una scelta di cuore, non ci sono dubbi. Gasperini è tifoso della Juve, è cresciuto nella Juve, ha allenato le giovanili prima di prendere altre strade e costruire la sua carriera altrove. Ma non sarà facile. I discorsi con la Roma sono avanzati, come dimostra anche la cena con i Friedkin immortalata da un tifoso proprio ieri sera.

Gasperini resta un’opzione, certo. Però, al momento, è considerata complicata. La Roma ha messo sul piatto un progetto concreto, un progetto che tenta l’allenatore e che sembra pronto a decollare. Per strapparlo da lì ci vorrebbe una mossa forte, una di quelle che spostano davvero gli equilibri. La Juve ci proverà, ma sa bene che non è l’unica pista aperta.

Juve, Tudor verso la conferma, ma attenzione a Pioli

C’è un altro nome, finito in un angolo, ma sempre lì, pronto a tornare in gioco: Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, reduce dall’esperienza saudita, è nel mirino della Juventus da diversi mesi. Il club lo aveva sondato già per il dopo Thiago Motta, ma il nome era rimasto parcheggiato in attesa di capire cosa sarebbe successo con Conte. Quando la trattativa con Conte sembrava chiusa, Pioli era stato accantonato.

Ora che Conte ha detto sì al Napoli, attenzione: il nome di Pioli potrebbe tornare caldo da un momento all’altro. C’è solo un dettaglio da non trascurare: Pioli era un nome caro a Giuntoli. Con il cambio in dirigenza, bisognerà capire se l’interesse rimarrà.

Ma qui arriva il punto. Secondo quanto abbiamo appreso da fonti interne alla Juventus, le quotazioni di Igor Tudor stanno crescendo giorno dopo giorno. L’idea di confermare l’allenatore croato è viva, concreta, tutt’altro che banale.

Molto probabilmente, la Juventus farà ancora un paio di valutazioni su Gasperini e Pioli, giusto per completare il giro. Poi, salvo colpi di scena, via libera alla conferma di Tudor. Che, in fondo, ha già mostrato di sapere tenere lo spogliatoio, di saper navigare in un momento delicato. Non era il nome più atteso, non era il nome più chiacchierato, ma resta lì, tra i più forti candidati, pronto a trasformarsi da traghettatore a protagonista.

Alla Juve, si sa, le sorprese non mancano mai. Ma a volte, il meglio ce l’hai già sotto il naso.