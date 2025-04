Pioli torna in Italia: ci sono ben 3 squadre su di lui – ESCLUSIVA

Tre squadre di Serie A hanno già bussato alla porta di Pioli. Perché certi viaggi, per quanto dorati, non bastano a spegnere la nostalgia

C’è una cosa che, prima o poi, capita a tutti gli allenatori. Anche ai più navigati. È la nostalgia. Quella sottile malinconia che ti prende quando ti accorgi che, sì, i soldi fanno comodo… ma non ti bastano per sentirti davvero vivo.

Perché va bene tutto. Va bene l’Arabia Saudita, va bene l’esperienza esotica, va bene pure il clima, il lusso, il rispetto assoluto di qualunque richiesta. Però il calcio, quello vero, quello che ti sporca i vestiti e ti sbriciola i nervi in conferenza stampa, quello — diciamocelo — sta sempre da un’altra parte.

E così Stefano Pioli sta iniziando a guardarsi intorno. Sta iniziando a pensare che forse è arrivato il momento di tornare. L’Italia chiama. E Pioli ascolta. Il punto non è se tornerà. Il punto è solo dove. Perché una cosa è certa: le proposte non gli mancano.

Anzi, a dirla tutta, qualche telefonata è già arrivata. Qualche messaggino pure. Quelle classiche frasi che nel calcio valgono più di un pre-contratto: “Mister, magari ci sentiamo a fine stagione?” Oppure “Se per caso dovesse liberarsi, noi una chiacchierata la faremmo volentieri…”. O anche qualcosa di ancora più concreto, perché c’è una squadra che ha già fatto diversi passi in avanti per lui.

Le squadre italiane che vogliono Pioli: ci sono Roma, Juventus e Napoli

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, in particolare, ci sono tre club italiani che stanno seriamente pensando a Pioli per la prossima stagione. Non parliamo di squadrette in cerca di salvezza, ma di piazze importanti. Di quelle che ti tolgono il sonno la domenica sera e te lo ridanno, forse, solo se vinci.

La squadra che per ora si è mossa con più decisione è senza dubbio la Roma. Claudio Ranieri ha indicato in Pioli l’erede perfetto per continuare il suo lavoro.

Serio, aziendalista, capace di stare dentro le tempeste senza perdere la rotta. È un profilo che a Trigoria piace parecchio. Tanto che, secondo quanto ci risulta, la Roma avrebbe già avanzato una proposta economica molto concreta. Addirittura superiore a quella di un altro club interessato: la Juventus.

Sì, perché anche la Juve tiene Pioli nel radar. Per ora niente trattativa vera e propria, ma un interesse che c’è e che potrebbe esplodere solo in un caso: se dovesse sfumare Antonio Conte.

Il grande obiettivo bianconero è lui, inutile girarci intorno. Ma Conte è a Napoli, e convincerlo a lasciare De Laurentiis non sarà impresa semplice, nonostante il rapporto fra i due tutt’altro che idilliaco. Se non dovesse riuscirci, allora Pioli potrebbe scalare posizioni in fretta.

E proprio il Napoli, paradossalmente, è la terza squadra che ha iniziato a guardare a Pioli. Per ora è solo una tutela, una garanzia in caso di rottura improvvisa con Conte. Al momento il Napoli non valuta ancora questa ipotesi, ma nel caso in cui davvero si consumarsse l’addio il preferito di De Laurentiis resta Max Allegri, che però non sarà semplice. A quel punto Pioli è di certo uno dei primi della lista.