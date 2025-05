Napoli, arriva la prima delusione per Conte dal mercato: niente azzurri

Antonio Conte già progetta insieme a Manna la squadra del futuro ma un primo obiettivo sta per sfumare, c’è una concorrente temibile

L’annuncio in pompa magna dopo una riunione fiume, la cena per pianificare il mercato in vista della prossima stagione ed il budget di ben 200 milioni di euro per il prossimo mercato. Insomma, la decisione di Conte sembrava la più giusta e sensata, anche perché il Napoli è la squadra che al momento può dare maggiori garanzie in ogni ambito.

Kevin De Bruyne è di fatto già acquistato, con le visite mediche e l’annuncio che potrebbero arrivare già entro la prossima settimana, tra lunedì e martedì quando il belga terminerà le vacanze ad Ibiza insieme alla famiglia. In attacco, poi, nomi altisonanti: Jonathan David già bloccato ma addirittura i partenopei pensano al colpo grosso, quel Gyokeres dello Sporting Lisbona nel mirino dei top club di mezza Europa.

Non solo la punta, però, perché sul taccuino di Manna sono finiti anche i nomi di Zhegrova del Lille e Lookman dell’Atalanta per quanto riguarda l’esterno sinistro offensivo, una lacuna che il Napoli si porta dietro da gennaio, dalla cessione di Kvara.

Napoli, è Garnacho l’obiettivo per le fasce: ma c’è un pericolo

Se il Napoli pianifica in grande e punta solo grandissimi obiettivi e top player, arriva la prima delusione per Conte e per Manna. Un obiettivo potrebbe infatti sfumare. Si tratta di Alejandro Garnacho, esterno del Manchester United classe 2004. La stella argentina è stata trattata a lungo dal Napoli lo scorso mese di gennaio, individuata da Conte come il perfetto sostituto di Kvara.

Tutti, poi, sappiano com’è finita. L’argentino è rimasto a Manchester continuando a collezionare soprattutto panchine fino allo sfogo nella finale di Europa League mentre il Napoli ha ugualmente vinto lo scudetto, pur con Okafor utilizzato con il contagocce.

In vista del mercato estivo il Napoli ha nuovamente acceso i riflettori su Garnacho, stavolta più che vicino alla porta di uscita dello United. Anche il prezzo, peraltro, si è abbassato notevolmente anzi, più che dimezzato. C’è però una concorrente davvero molto temibile per il club partenopeo.

Ten Hag e Bayer Leverkusen soffiano Garnacho a Conte

Si tratta del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha appena ingaggiato Ten Hag come nuovo tecnico, con l’olandese che ha preso il posto di Xabi Alonso passato al Real Madrid. E l’allenatore ha indicato come rinforzo proprio il nome di Garnacho per sostituire Wirtz ormai destinato al Liverpool per oltre 100 milioni di euro.

Ten Hag aveva un buon rapporto con l’esterno sudamericano e lo vorrebbe con sé nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Le Aspirine, peraltro, avrebbero fondi a sufficienza per ingaggiarlo vista la cessione di Wirtz. Su Garnacho, ovviamente, c’è anche il Napoli oltre all’Aston Villa e non è certo semplice riuscire ad acquistarlo.

Ten Hag, però, conta sulle sue doti di persuasione e sulla conoscenza del ragazzo per averlo avuto alle sue dipendenze a Manchester per convincerlo a sposare la causa tedesca.