Napoli, colpo di scena Garnacho: adesso il Manchester lo vende, fissato il prezzo

Il Napoli ha provato in inverno a prelevare Alejandro Garnacho senza successo: ora è lo United che lo cede ed ha fissato anche il prezzo

Alejandro Garnacho è stato forse il tormentone della sessione invernale di calciomercato. Di fatto tutti lo ricordano e non potrebbe essere altrimenti. Il ds Manna ci ha provato fino all’ultimo ad ingaggiarlo, con differenti viaggi in Inghilterra per provare a sbloccare una situazione che giorno dopo giorno si era fatta sempre più ingarbugliata.

Gli azzurri, pur di portare l’argentino al Maradona, si erano spinti fino a 60 milioni di euro, gran parte della cifra incassata dal Paris Saint Germain per Kvaratskhelia. Un forcing risultato poi inutile, perché il Manchester United ha alzato un muro impenetrabile, rifiutando e respingendo ogni assalto del Napoli.

Garnacho, peraltro, nel momento clou della trattativa aveva anche trovato continuità, utilizzato dal tecnico Amorim a tambur battente. E così la trattativa è mestamente saltata, con il Napoli che ha dapprima virato su Adeyemi poi su Saint-Maximin prima di ingaggiare con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto il nazionale elvetico Noah Okafor.

Garnacho, tempi duri allo United: altro che stella, i numeri raccontano altro

La stella dell’argentino a Manchester si è però pian piano affievolita. Il classe 2004 è di fatto naufragato insieme alla squadra e nelle difficoltà dei Red Devils non è riuscito ad emergere. E così Amorim ha sempre più ridotto il suo minutaggio in campo, trasformandolo in poco più che comparsa.

E così ha fin qui accumulato quattro gol nelle 28 presenze in Premier League a cui vanno aggiunti i tre centri in Coppa di Lega (con tre assist) in tre gare e la rete in Europa League in 10 presenze. Numeri in linea con le prestazioni altalenanti del calciatore che potrebbe vedere il suo futuro mutare completamente in estate.

Napoli, Garnacho in vendita: stilato il prezzo, occhio alla concorrenza

Nel mese di gennaio, come abbiamo spiegato, è stato il Manchester United a non volersi privare di Garnacho, convinto anche dai tifosi che anche sui social hanno espresso parere negativo nei confronti di una sua cessione. In estate, però, la situazione è pronta a prendere una piega completamente differente.

La notizia arriva direttamente dalla Spagna: nella sessione estiva lo United darà vita ad una vera e propria rivoluzione con acquisti massicci sul mercato in ogni ruolo per regalare ad Amorim una squadra a sua immagine e somiglianza. E nel futuro del Manchester sembra non esserci posto per Garnacho.

L’esterno argentino è sacrificabile ed addirittura i Red Devils l’avrebbero messo in lista cessioni per realizzare una plusvalenza. Avviso ai club interessanti, quindi: il costo è di ben 60 milioni di euro. Una cifra che non ha certo scoraggiato i club che lo seguono da tempo, nonostante la mancanza di continuità nelle prestazioni.

Il Napoli continua a monitorare la sua crescita e potrebbe tornare alla carica – su input di Antonio Conte – in estate ed ingaggiare il calciatore con sei mesi di ritardo. Sulle sue tracce, però, anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone, senza dimenticare il Chelsea. D’altronde si parla di un calciatore di appena 21 anni.