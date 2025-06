Attenzione Roma, sta per scoppiare il caso Svilar: cosa c’è dietro – ESCLUSIVA

Un portiere giovane, un campionato da favola e una città che lo ha abbracciato. Ma dietro i riflettori, i rapporti si stanno incrinando. La storia di Svilar rischia di prendere una piega inattesa

Mile Svilar è diventato uno degli eroi principali della Roma. Miglior portiere della Serie A, premiato dopo una stagione da protagonista assoluto, ha conquistato la fiducia di squadra e tifosi con una crescita impressionante: inizio titubante, ma seconda parte di campionato spaziale, da gigante tra i pali.

Ma dietro l’incoronazione del belga classe ’99 si muove qualcosa che rischia di cambiare gli equilibri: una situazione contrattuale sempre più complicata, una trattativa per il rinnovo bloccata da mesi e, ora, l’ombra delle big europee.

La storia, fino a poco tempo fa, sembrava lineare. Svilar guadagna 1 milione di euro all’anno e si aspettava un adeguamento dopo la stagione vissuta da protagonista.

Nulla di sorprendente: è normale che un giovane portiere, diventato pilastro della squadra, chieda un riconoscimento concreto, anche economico. E c’era pure ottimismo, perché per mesi vi abbiamo raccontato di rapporti cordiali, di un’intesa di base, di una volontà comune di prolungare. Ma qui entra in gioco l’inerzia della Roma: nonostante i buoni propositi, nessuna proposta vera è arrivata sul tavolo. E intanto il tempo è passato.

Ora Svilar ha dubbi sul rinnovo: le squadre che potrebbero inserirsi

Il problema? Ora è Svilar ad avere dubbi. Non solo perché il contratto, in scadenza nel 2027, è diventato appetibile, ma perché nelle ultime settimane i rapporti si sono raffreddati. Secondo ciò che ha appreso la nostra redazione, quello che sembrava un avvicinamento, un accordo vicino, si è trasformato in un allontanamento reale: le parti oggi sono più distanti, e anche il feeling personale rischia di sgretolarsi.

E non è un mistero che l’interesse stia arrivando. Bayern Monaco e Manchester United hanno già fatto più di un sondaggio. Anche il Napoli, alle prese con un’incertezza sul futuro di Meret, sta valutando il profilo del portiere belga come possibile rinforzo per una squadra che vuole tornare a sognare in grande.

La trattativa per il rinnovo, a questo punto, si è trasformata in una corsa contro il tempo. Per mesi l’entourage ha atteso un segnale dalla Roma: un’offerta, un incontro, una bozza. Nulla. E ora, dopo un’annata memorabile, il rischio è che a bussare alla porta sia qualcun altro. A Trigoria il tema è diventato caldo, e c’è chi teme che l’estate possa portare non solo voci, ma veri assalti.

La Roma forse ha ancora in mano le carte per evitare il peggio. Ma deve provare a giocarsele ora. Il momento per decidere il futuro di Svilar è arrivato. E questa volta non ci saranno seconde occasioni.