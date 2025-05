Roma, ansia Svilar: altro che Milan, il pericolo arriva dalla Premier

La Roma in ansia per il suo portiere: il Milan è pronto ad andare all’assalto ma il club rossonero non è il pericolo principale, ecco qual è

I dubbi, giornata dopo giornata, stanno svanendo, anche perché il livello delle prestazioni è sempre più alto. Si può definire come Mile Svilar sia il portiere più forte della Serie A. Il belga naturalizzato serbo ha avuto una crescita davvero esponenziale e nell’ultima stagione una gran parte del merito della seconda parte di campionato della Roma è decisamente merito suo.

Le parate sono state spesso determinanti e le sue prestazioni non stanno passando certo inosservate, tanto che nelle ultime settimane diversi i top club che hanno iniziato a monitorare con attenzione la sua situazione contrattuale. Il portiere è legato alla società giallorossa da un contratto fino al giugno del 2027 ma ha uno stipendio che di fatto è il più basso dell’intera rosa: appena 800mila euro.

Cifre che non rispecchiano in alcun modo il valore del calciatore: ecco perché la dirigenza si sta muovendo anche con grande celerità per provare a sistemare questa situazione. Le prestazioni del portiere, d’altronde, sono chiare nel valore. L’agente del calciatore si trova in questi giorni a Roma ed il ds Ghisolfi gli ha presentato l’ultima offerta giallorossa.

Roma, la proposta di rinnovo per Svilar: ingaggio da top

La proposta, di quelle importanti, è di un quinquennale a tre milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Una proposta si certo importante che si avvicina molto alla richiesta del portiere per restare a Roma. Ed infatti il club giallorosso è decisamente fiducioso sul buon esito della trattativa.

Ci sarebbe, in primis, da sistemare solo la questione relativa alla clausola rescissoria che il portiere vorrebbe fosse inserita nella trattativa. Nel frattempo la società giallorossa attenderà anche eventuali proposte che potrebbero arrivare per il portiere serbo in estate. Svilar ha sempre affermato di voler continuare la carriera a Roma ma si aspetta ora una mossa concreta della società.

Intanto, come detto, diversi club hanno puntato gli occhi su di lui. In Italia il Milan ha drizzato le antenne in vista di una possibile cessione di Maignan. Il portiere francese, in caso di offerta impossibile da rifiutare, sarebbe ceduto senza troppi rimpianti con i rossoneri poi a caccia di un nuovo estremo difensore.

Non solo Milan: i “pericoli” dalla Premier League

Se Chevalier del Lille è un profilo molto gradito, anche Svilar è finito nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi. Il Milan, però, non è certo il pericolo numero uno per la Roma. La Premier League, infatti, incombe. Enzo Maresca non è pienamente soddisfatto dei suoi portieri e sarebbe pronto a chiedere alla dirigenza proprio l’ingaggio di Svilar, una pedina di spessore per rinforzare il reparto difensivo del Chelsea.

Da Londra a Manchester, anche lo United sta avendo qualche problema con il numero uno. Onana non è più affidabile ed Amorim vorrebbe un portiere che gli dia più garanzie. In questo caso Svilar sarebbe il perfetto calciatore per iniziare un nuovo ciclo e tornare nelle posizioni che competono il club inglese.