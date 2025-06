Cremonese in Serie A, i primi nomi da osservare al Fantacalcio: chi tenere d’occhio per l’estate

Il club lombardo è approdato nel massimo campionato attraverso i playoff e per gli amanti del noto fantasy game è già tempo di osservare i primi nomi

Uno degli ultimi verdetti di questa stagione è arrivata nella folle serata di ieri: la Cremonese ha battuto 3-2 lo Spezia e ha conquistato l’accesso in Serie A. I rosso-grigi erano arrivati quarti in classifica durante la stagione di Serie B e dopo lo 0-0 della gara d’andata sono riusciti nell’impresa di vincere in trasferta e ottenere la promozione nel massimo campionato.

La squadra di Stroppa, dunque, dopo appena 2 stagioni nella serie cadetta, torna tra le grandi. Un traguardo importantissimo per il club lombardo, che ha mostrato talenti importanti in questa stagione. Protagonisti che dovranno provare a dire la loro anche in A, dove il livello si alzerà notevolmente e dove la pressione sarà ancora più alle stelle.

Cremonese in Serie A: i primi nomi per il Fantacalcio

Gli amanti del Fantacalcio non riposano mai. Questo mese di giugno servirà per fare da “detox”, cioè a disintossicarsi dalla stagione appena conclusa, ma poi sarà subito tempo di ripartire. A fine agosto il campionato riparte e non ci si può certo presentare impreparati se si vorrà vincere. Lo studio è ormai fondamentale, oltre a una buona dose di fortuna.

Ecco quindi che anche per la neo promossa Cremonese, come abbiamo già fatto per il Pisa, vi indichiamo qualche primo nome da tenere d’occhio. Un disclaimer è però fondamentale: siamo a giugno e molte cose cambieranno. Giocatori che troverete oggi, potrebbero non essere più in rosa o non più titolari per quando inizierà la stagione.

Quello di oggi è dunque un articolo che vi può fornire delle primissime indicazioni, ma sarà nella calda estate che avrete una guida più completa e precisa. Per ora, vi basta conoscere il nome del capocannoniere della Cremonese: Manuel De Luca. Acquistato dalla Sampdoria per 1,5 milioni, l’attaccante 26enne ha realizzato 10 gol in Serie B. Non un un numero impressionante, ma comunque di tutto rispetto.

Dietro di lui di una rete, una vecchissima conoscenza come Franco Fazquez, ex Palermo. Per lui 9 reti, ma con il contratto in scadenza nel 2025 e 34 candeline spente, potrebbe non essere confermato per la prossima stagione in Serie A. Molto più interessante il nome di Dennis Johnsen, ala danese che ha realizzato 8 reti in Serie B e che è anche il calciatore dal valore maggiore nella rosa.

Stesse reti e simile anche nel prezzo di mercato, Michele Collocolo, centrale di centrocampo di 25 anni, che al Fantacalcio potrebbe risultare molto interessante per posizione (C al Classic e M al Mantra?) che per prezzo. Infine, chiudiamo con mister 13 assist Jari Vandeputte. Lo lasciamo per ultimo perché il suo prestito dal Catanzaro terminerà a fine giugno e la Cremonese dovrà valutare come muoversi. L’ala resta un nome interessante in caso di ritorno nel club, ora in Serie A.