Inter, dopo Inzaghi scoppia il caso Lautaro: tifosi infuriati

La pesante sconfitta in finale di Champions con il PSG non è andata giù ai tifosi interisti, e dopo Inzaghi anche Lautaro è finito al centro delle critiche

A distanza di 2 giorni dal dramma sportivo vissuto dall’Inter e dai tifosi interisti a Monaco nella finale di Champions League, persa 5-0 con il Paris Saint-Germain in quella che è diventata la sconfitta con il peggior passivo maturato in una finale delle maggiori competizioni internazionali, non si placano ancora le polemiche e il malcontento dei tifosi nerazzurri. Sul banco degli imputati ci sono finiti tutti, nessuno escluso, dalla dirigenza a Inzaghi, passando ovviamente per i calciatori scesi in campo.

Non reggono neanche i confronti tra gli esborsi economici milionari del PSG contro i mercati autofinanziati del club milanese: l’Inter non è praticamente mai scesa in campo subendo passivamente gli attacchi dei parigini senza mai riuscire veramente a contrattaccare e rendersi pericolosa, se non su qualche calcio piazzato.

La tifoseria è spaccata su Simone Inzaghi, tra chi ritiene finito il suo ciclo e vorrebbe puntare su nomi nuovi (Fabregas su tutti) e chi vorrebbe continuare a dare fiducia al tecnico piacentino. Oltre a lui, diversi giocatori sono finiti nell’occhio del ciclone, primo tra tutti Dimarco, che si è macchiato di due errori nei primi due gol del PSG che hanno tagliato le gambe ai nerazzurri. Non è andata giù neanche la conferenza stampa di Nicolò Barella, “macchiata” da qualche sorriso di troppo secondo i tifosi, ingiustificabili dopo una sconfitta del genere nella partita più importante della sua stagione. Non si salva il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, che ha fatto storcere i tifosi nerazzurri con un gesto poco apprezzato.

Lautaro Martinez, il gesto che non è andato giù ai tifosi

Il giorno dopo la sconfitta è forse quello più brutto, il momento in cui realizzi ciò che è successo il giorno precedente, lo psicodramma sportivo che ha cancellato nel giro di due ore le emozioni provate nel corso della stagione, come le epiche notti di San Siro contro Bayern e Barcellona, che hanno portato l’Inter a giocarsi la finale.

Agustina Gandolfo, la moglie del capitano interista Lautaro Martinez, ha condiviso una storia con il marito e tutta la sua famiglia sorridente a Monaco, pubblicata dalla sorella Giulia, senza specificare se si trattasse di una foto precedente o successiva alla disfatta contro il PSG, e tanto è bastato ai tifosi dell’Inter per scatenarsi. Tra chi accusava Lautaro e gli altri calciatori di aver già dimenticato tutto mentre i tifosi ancora si leccano le ferite, tirando in ballo il solito discorso sugli stipendi multimilionari che percepiscono, la “furia social” dei tifosi non ha risparmiato proprio nessuno.

“1300 euro al mese devi prendere”, “Si vede quanto è triste”, sono solo alcuni dei commenti apparsi rabbiosi dei tifosi interisti apparsi su Facebook. Adesso toccherà a Lautaro e il resto della squadra rialzare subito la testa, magari a partire già dal prossimo Mondiale per Club.