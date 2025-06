Leao, serve la cura Dembelé: perché il Napoli potrebbe rappresentare la scelta perfetta

L’attaccante del Milan ha bisogno di uno switch nella sua carriera, come successo all’esterno del PSG fresco vincitore della Champions: perché Conte lo può aiutare

La carriera di Rafael Leao è davanti a un bivio. Il talento portoghese non è più un ragazzino e la sua ultima stagione non è stata delle più entusiasmanti. In Serie A si è fermato a 8 gol, di cui nessuno a San Siro. Solamente 2 le reti in casa in tutta l’annata, troppo poco davanti al suo pubblico. Mai realmente incisivo come un tempo, specie nei big match.

Il rapporto con Fonseca prima e con Conceiçao poi ha compromesso in parte il suo rendimento. E poi c’è quel suo fare “indolente” come gli criticano molti addetti ai lavori e tifosi, che lo frena. Leao, a lungo paragonato a Khvicha Kvaratskehlia nell’anno del debutto del georgiano al Napoli, non ha spiccato il volo. Il secondo ha vinto la Champions, mentre il primo sembra ingabbiato.

Leao, l’ora della svolta: l’ipotesi Napoli può salvarlo

Restando al PSG, c’è chi ha visto la sua carriera cambiare completamente nell’ultimo anno. Ousmane Dembelé, oggetto del mistero per anni, calciatore per sempre inesploso e incompiuto, ha finalmente trovato la sua strada. Con Luis Enrique è diventato un fattore assoluto, con oltre 30 gol in questa stagione e un Triplete che lo ha visto come uno dei grandi protagonisti.

E non fate l’errore di pensare che bastasse giocare in una squadra molto forte come il PSG di quest’anno, perché per anni Dembelé ha ciondolato in campo, anche nei migliori club. La cattiveria sotto porta di questa stagione e quel pressing asfissiante in finale di Champions, hanno dimostrato il cambiamento di un calciatore finalmente maturato.

La cura Dembelé è quella che potrebbe salvare anche Rafael Leao. Per il portoghese non c’è spazio oggi a Parigi, su quel lato del campo c’è Kvara, ma le strade lo starebbero conducendo proprio a Napoli. Il sostituto del georgiano può diventare proprio lui, almeno è quello che vorrebbe Giovanni Manna dopo i colloqui con l’entourage del giocatore.

Antonio Conte sarebbe l’uomo perfetto per tirare fuori il meglio da Leao. O lui o nessun altro. Con il mister leccese, Leao avrebbe la chance di spiccare il volo definitivamente o di schiantarsi una volta per tutte. Momenti di riflessione, con un addio dal Milan che farebbe bene a entrambe le parti. Saranno settimane decisive che potrebbero cambiare le sorti di una carriera.