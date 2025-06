Chelsea, c’è il fuori tutto: 14 calciatori in vendita, quante occasioni per le italiane

Enzo Maresca dopo la conquista della Conference League punta alla prossima stagione e vuole una rosa limitata: ben 14 calciatori in uscita

La Conference League vinta in finale contro il Betis Siviglia ha riabilitato sulla scena internazionale il Chelsea. Il club londinese sembra essere uscito dalla crisi degli anni bui, merito anche di Enzo Maresca, il tecnico che arrivato quest’anno ha subito centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e conquistato il terzo trofeo europeo per importanza.

Maresca ha dovuto gestire una rosa extralarge con oltre 40 calciatori, con scelte difficili e calciatori fuori rosa per gran parte della stagione. Ecco perché in Conference ha spesso dato spazio ai meno utilizzati in campionato, provando a coinvolgere tutti. Nella prossima stagione, però, il tecnico ha già chiesto una rosa limitata, anche per poter lavorare soprattutto sul gruppo scelto senza ulteriori distrazioni.

Ecco perché, se da un lato la rosa sarà rinforzata con i colpi necessari per dare l’assalto alla Premier, dall’altro la dirigenza dovrà compiere una poderosa opera di sfoltimento. Al momento sono ben 14 i calciatori in uscita, un’intera squadra più riserve e sono diverse le possibili occasioni anche per i club italiani.

Maresca vuole rosa ridotta: salutano Sterling ed un obiettivo del Milan

Dalla porta all’attacco, ce n’è proprio per tutti i gusti. Maresca non è soddisfatto dei portieri attualmente in rosa e sono due i calciatori sulla lista di sbarco, Djordje Petrovic e Robert Sánchez che potrebbero andare via in caso di offerte adeguate al valore dei due estremi difensori.

Non è un mistero, infatti, che il Chelsea cerchi un portiere sul mercato, con Mile Svilar della Roma uno degli obiettivi più interessanti. E saluterà anche Kepa Arrizabalaga, in prestito al Bournemouth nell’ultima stagione e nel mirino del Napoli come vice Meret.

Dalla porta all’attacco, anche il reparto offensivo sarà sfoltito pesantemente. Sulla lista degli addii c’è João Félix ma anche Christopher Nkunku, Raheem Sterling – seguito dalla Juve in passato e tra i più pagati della rosa – e Noni Madueke, finito nel mirino del Milan proprio nella sessione estiva, prima dell’arrivo di Max Allegri in panchina.

Chelsea, riflessioni su Renato Veiga: la Juve lo vorrebbe

In difesa arrivano buone notizie per la Juve perché il Chelsea, per fare cassa, sta valutando anche la cessione di Renato Veiga, in prestito ai bianconeri negli ultimi sei mesi. Il lusitano ha ben impressionato ed alla Continassa lo terrebbero volentieri anche nella prossima stagione.

Nel reparto arretrato saranno diverse le uscite: si dovranno cercare una squadra anche Wesley Fofana, Axel Disasi, Ben Chilwell e Trevoh Chalobah. Partenze anche a centrocampo, con Lesley Ugochukwu, Carney Chukwuemeka e Kiernan Dewsbury-Hall. Calciatori giovani ed esperti, in grado di poter rinforzare le squadre italiane.

Sono diversi, infatti, i giocatori che potrebbero rivelarsi veri e propri affari, peraltro già seguiti e trattati dai club italiani nelle scorse sessioni di mercato. E l’estate potrebbe rivelarsi la sessione giusta per chiudere i primi colpi.