Veiga e Kolo Muani hanno un particolare in comune: svelano la strategia della Juve – Serieanews

Renato Veiga e Kolo Muani hanno un particolare in comune: è stato svelato il piano Juve

Renato Veiga per la difesa, Kolo Muani per l’attacco. Sono due dei tre acquisti che Cristiano Giuntoli ha piazzato in questa sessione di calciomercato invernale per la Juventus. Due rinforzi chiesti a gran voce da Thiago Motta che ha vissuto i primi mesi della sua avventura in bianconero in perenne emergenza.

Nel reparto offensivo per aver sottovalutato il problema, iniziando la stagione con il solo Vlahovic a disposizione e Milik infortunato ed in difesa per gli infortuni contemporanei di Bremer e Cabal che hanno privato Motta di due pedine fondamentali, senza rientrare nel caso Danilo, messo dapprima ai margini del progetto poi addirittura non convocato in occasione della Supercoppa e messo fuori rosa fino alla risoluzione del contratto.

E così, dopo la decisione di non intervenire sul mercato degli svincolati aspettando gennaio, pur con qualche difficoltà Giuntoli ha chiuso i due colpi a cui va aggiunto l’acquisto a titolo definitivo di Alberto Costa. Quest’ultimo, ingaggiato per 14 milioni di euro, è stato una sorta di acquisto anticipato rispetto alla prossima stagione, una sorta di mix tra necessità ed opportunità.

Veiga e Kolo Muani in prestito, futuro delineato: il piano di Giuntoli

Renato Veiga e Kolo Muani, invece, sono arrivati rispettivamente da Chelsea e PSG con la formula del prestito secco (per il difensore del Chelsea si è trattato di oneroso). Da un lato Giuntoli è stato quasi costretto ad utilizzare questa operazione causa problemi di bilancio. Dall’altro svela anche un piano ben preciso da parte del football director bianconero per quanto riguarda il presente ma anche il futuro.

Gli arrivi in prestito significano come il club bianconero non abbia voluto investire a lungo termine sui due calciatori. Una decisione che deputa di fatto utili solo per quanto riguarda la stagione in corso e nulla più. Se per Renato Veiga il discorso è pressoché questo, cambia un po’ la visione per Kolo Muani.

L’attaccante francese ha uno stipendio alto – ben 8 milioni di euro a stagione – ed il PSG parte da una valutazione molto alta per la sua cessione. Ecco perché nei prossimi mesi dovrà guadagnarsi la fiducia e la conferma in bianconero. Solo così, infatti, potrà ambire ad essere riconfermato in bianconero, considerato come Vlahovic con ogni probabilità lascerà Torino e la Juventus.

Giuntoli vorrà acquistare un bomber di peso, un centravanti di grido in grado di esaltare i tifosi ma anche di garantire i gol a raffica di cui necessita la Juventus. E chissà che Kolo Muani non possa restare a Torino e fare coppia con il nuovo centravanti.