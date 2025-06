Napoli, in attesa di De Bruyne 80 milioni per un doppio colpo: Manna ha già coperto tre ruoli

Il club azzurro lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione: in attesa di chiudere per De Bruyne, pronti 80 milioni per due super colpi

Il Napoli è senza dubbio la squadra che al momento può fare la parte del leone sul mercato. Una disponibilità economica molto importante, derivata sia dalla cessione di Kvaratskhelia lo scorso gennaio che da quella di Osimhen che arriverà in questa sessione estiva.

Un tesoretto che sarà reinvestito quasi per intero perché il budget messo a disposizione dal patron De Laurentiis è di quelli importanti. Ben 150 milioni di euro, una cifra che può oscillare fino ai 200 per un mercato da protagonista autentico. D’altronde con questi argomenti De Laurentiis ha convinto Conte a restare a Napoli respingendo al mittente la chiamata dalla Continassa.

Ora, però, l’allenatore si aspetta i colpi promessi dal patron per allestire una squadra in grado di poter difendere lo scudetto appena conquistato e contestualmente fare bene in Champions League, raggiungendo almeno gli ottavi di finale. Manna, in tal senso, si sta già muovendo alacremente per chiudere i primi colpi.

Centrocampo ed esterni, Manna ha scelto i nomi

Kevin De Bruyne, in tal senso, è il primo, grande colpo del Napoli ma dell’intera Serie A. Le visite mediche sono state solo slittate a dopo le gare delle Nazionali ma l’affare non è in discussione. A breve il belga firmerà per il club azzurro e rinforzerà la mediana regalando spessore e qualità oltre ad una grandissima esperienza internazionale che in Champions League è oro colato.

Se De Bruyne è la ciliegina della torta, Manna sta preparando anche e soprattutto il resto. Dalla difesa all’attacco sono almeno 10 i volti nuovi che arriveranno a Castel Volturno, con focus su ogni reparto. Per la mediana De Bruyne non sarà l’unico colpo anche perché potrebbe andare via Anguissa che ha espresso desiderio di cambiare aria dopo quattro stagioni.

E così l’all in al momento è su Davide Frattesi, centrocampista che all’Inter non è certo felice, anzi. Proprio recentemente la mezz’ala nerazzurra ha mostrato nuovamente segnali di dissenso e malumore per la panchina nella finale di Champions League e le scelte di Inzaghi che gli hanno impedito di giocare anche solo un minuto della sfida.

Il ruolo da precario sembra non stargli più bene ed il Napoli, che da almeno due stagioni lo corteggia, stavolta potrebbe affondare il colpo ed avere successo. ADL ha pronto un super assegno da 40 milioni che potrebbe convincere definitivamente l’Inter a capitolare.

Napoli, il pallino di Manna per le corsie: pronti 40 milioni

Frattesi per la mediana ma un altro ruolo da coprire assolutamente è quello delle corsie esterne offensive. Zhegrova del Lille è il nome in pole, peraltro già trattato lo scorso mese di gennaio ma c’è un altro calciatore che sta prendendo rapidamente quota. Si tratta di Kang-In Lee, sudcoreano del PSG Campione d’Europa.

I discorsi attorno al calciatore sono iniziati già lo scorso gennaio nell’ambito dell’affare Kvara ma il sudcoreano nella sessione invernale fu dichiarato incedibile da Luis Enrique. L’esplosione di Doué – protagonista assoluto anche nella finale di Champions – ha però riscritto le gerarchie, con i transalpini disposti a privarsi dell’esterno.

Kang-In Lee è un pallino di Manna ed il ds potrebbe presentare una prima proposta da 40 milioni di euro dopo aver iniziato anche i colloqui con gli agenti del coreano.