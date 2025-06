Incredibile McTominay, offerta folle dall’America

McTominay dopo la vittoria dello Scudetto è stato premiato come MVP della Serie A, ed adesso è arrivata anche un’offerta a dir poco faraonica dall’America

Fresco vincitore dello Scudetto con il suo Napoli e del premio di MVP della stagione di Serie A 2024/25, Scott McTominay ha vissuto forse la sua miglior stagione in Europa con la maglia azzurra. Dopo tanti anni al Manchester United in cui non ha vinto neanche un campionato, ci è riuscito proprio sotto la guida di Antonio Conte ed al primo colpo con la maglia del Napoli. 12 gol e 6 assist in 34 presenze, quasi tutti pesantissimi per lo scozzese, che ha concluso in bellezza con la splendida rovesciata nel match Scudetto contro il Cagliari.

La passione e l’impegno di McTominay non sono passati inosservati ai tifosi napoletani, che lo hanno affettuosamente soprannominato “McFratm”, unendo il suo cognome alla parola napoletana “fratm”. Un soprannome scelto proprio dallo scozzese ai microfoni di DAZN, raccontando dell’appellativo “fratm” con cui lo chiamava il suo compagno di squadra Pasquale Mazzocchi. La McTominay-mania però non è esplosa solo a Napoli, ed è arrivata un’offerta veramente assurda.

McTominay, offerta bomba dall’America: ufficiale la vendita

Un gol degno della copertina dell’Album Panini 2024/2025 quello siglato da Scott McTominay contro il Cagliari, che è valso il momentaneo 1-0 che ha riportato il Napoli in testa alla classifica dopo essere stato momentaneamente superato dall’Inter, andata in vantaggio con De Vrij a Como facendo tremare per qualche minuto lo stadio Maradona.

La maglia indossata dallo scozzese nel match Scudetto è stata poi messa all’asta sul sito MatchWornShirts con tanto di certificazione ufficiale, scatenando i tantissimi appassionati che hanno provato a fare di tutto pur di aggiudicarsela, e dopo una cinquantina di rilanci l’asta si è conclusa con l’offerta vincente dall’America di 24.000 euro.

Con l’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli, il centrocampo azzurro della prossima stagione promette faville, candidandosi seriamente ad essere tra i più forti non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Sarà stata proprio questa la “ricetta” che ha convinto Antonio Conte a restare a Napoli anche per la prossima stagione, insieme agli oltre 150 mln che ha promesso di spendere per la prossima stagione? La sentenza, come sempre, ce la darà il campo e soprattutto il tempo.