Conte fa saltare De Bruyne, cambia tutto in casa Napoli: De Laurentiis colto alla sprovvista

De Bruyne al Napoli sembrava ormai cosa fatta, ma la permanenza di Conte ora potrebbe far saltare l’accordo

Senza troppi giri di parole, Aurelio De Laurentiis durante la sfilata Scudetto sul lungomare di Napoli “preannunciò” praticamente l’arrivo a Napoli della stella del Manchester City Kevin De Bruyne, dichiarando che il belga aveva già acquistato una villa nel capoluogo partenopeo facendo schizzare alle stelle l’entusiasmo del popolo partenopeo, ancora estasiato dal 4° scudetto arrivato dopo un lungo testa a testa con l’Inter di Simone Inzaghi.

La ciliegina sulla torta è arrivata pochi giorni dopo, con l’annuncio della permanenza di Antonio Conte alla guida del club azzurro, ufficializzata con un tweet apparso sui canali social del presidente del Napoli. Il tecnico leccese è stato convinto dal progetto di De Laurentiis, che con ogni probabilità gli ha promesso un mercato faraonico all’altezza delle sue aspettative. I primi nomi sono già iniziati a circolare, da Jonathan David a Davide Frattesi dell’Inter, arrivando addirittura alla stella dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres, ambito da mezza Europa e con un prezzo del cartellino elevatissimo.

Quando tutto sembrava filare per il meglio, potrebbe proprio essere un retrofront nella trattativa legata a De Bruyne a cogliere di sorpresa l’ambiente azzurro. Il motivo? Potrebbe essere legato proprio alla permanenza di Antonio Conte.

Perché De Bruyne potrebbe non essere adatto al gioco di Conte

Antonio Conte ha una visione tattica molto precisa, prediligendo moduli con la difesa a tre come il 3-5-2, anche se non disdegna il 4-3-3, come visto in gran parte della stagione del Napoli, ma in ogni caso fatto di transizioni rapide e centrocampisti dinamici capaci di coprire grandi porzioni di campo sia in fase offensiva che difensiva.

De Bruyne è un trequartista atipico, abituato a giocare in un sistema fluido come quello di Guardiola, con libertà d’azione tra le linee, inserimenti continui e poco coinvolgimento in fase di non possesso. Il tecnico del Napoli invece, chiede rigore tattico e sacrificio difensivo: requisiti che non esaltano le qualità del belga e anzi rischierebbero di limitarlo o di costringerlo a interpretare un ruolo non nelle sue corde, sulla falsariga di ciò che accadde con Christian Eriksen all’Inter.

Quando Conte era alla guida dell’Inter infatti, il trequartista danese fu relegato in panchina per gran parte della stagione con l’allenatore che gli preferiva Gagliardini, più propenso alla fase difensiva seppur non dotato di grandi qualità tecniche come l’ex Tottenham. Una situazione che potrebbe ripetersi con De Bruyne al Napoli: l’ex Manchester City è ormai alla soglia dei 34 anni e non ha più le qualità atletiche di un tempo, soprattutto a causa dei tanti infortuni che lo hanno tartassato nelle ultime stagioni.

L’unica certezza attuale è che le visite mediche del belga sono slittate, e la situazione potrebbe prendere delle pieghe del tutto inaspettate.