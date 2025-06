Juve, arriva la conferma che toglie ogni dubbio: scelto il nuovo tecnico

L’allenatore alla Continassa è un vero enigma da risolvere: la dirigenza lavora ma ora arriva la prova definitiva sulla scelta

Chissà se alla Continassa staranno sfogliando le margherite. O magari, avranno trovato qualche altro metodo per scegliere il nuovo allenatore. Di certo c’è che nessuno si aspettava un epilogo del genere, anche curioso se vogliamo. La dirigenza ha incassato un “no” dietro l’altro e forse non abituata ha quasi perso la bussola.

Il primo è stato Antonio Conte: sedotto dal richiamo bianconero, ci ha pensato eccome su, prima di dire “no, grazie”, convinto dal presidente De Laurentiis a restare a Napoli, lì dove un progetto c’è ed è pure ambizioso. Senza dimenticare il corposo budget che avrà ingolosito il salentino almeno quanto il calore dei tifosi partenopei percepito sulla sua pelle.

E così le certezze bianconere di rivedere Conte in panchina si sono sciolte come neve al sole. La virata su Gasperini, poi, non ha sortito gli effetti sperati. Il tecnico di Grugliasco era in già in parola con la Roma e nonostante una notte di riflessione non è tornato indietro sui suoi passi. Senza dimenticare il tentativo con Simone Inzaghi, fresco di divorzio dall’Inter e prossimo tecnico dell’Al Hilal.

Juve, capitolo nuovo allenatore: sarebbe il terzo a libro paga

In un marasma generale, con una profonda ristrutturazione a livello dirigenziale – ieri ufficiale l’addio a Giuntoli – chissà se alla Continassa si son ricordati di avere un tecnico sotto contratto. Anzi, due. Il primo è naturalmente Thiago Motta che esonerato lo scorso marzo potrebbe presto accasarsi all’Atalanta.

Il secondo è Igor Tudor che ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attivando la clausola di estensione presente nel suo contratto. Il croato è quindi vincolato fino a giugno 2026 alla Juve e sicuramente disputerà il Mondiale per Club nonostante la sua ritrosia apparsa evidente al termine del campionato circa un futuro nebuloso.

La domanda che tutti si pongono è però una soltanto: chi allenerà la Juventus la prossima stagione? I nomi validi per una panchina prestigiosa come quella bianconera e per un progetto da rivitalizzare stanno finendo. Non mancano, però, diversi indizi.

Da Tudor a Zidane: le opzioni del club bianconero

Se negli ultimi giorni è sbucato fuori con prepotenza il nome di Marco Silva, tecnico lusitano del Fulham, al momento sembrano decisamente altre le piste. Ed una di queste conduce proprio alla conferma di Igor Tudor. I bookmakers ne sono sicuri: una permanenza del croato alla Continassa è quotata appena 1,57 volte la posta.

Grande favorito, dunque, anche per dare continuità alla squadra dopo il recente cambio di tecnico. Alle spalle di Tudor c’è un altro allenatore già sondato dai bianconeri dopo l’esonero di Motta: ci riferiamo a Roberto Mancini, attualmente libero e desideroso di mettersi alla guida di un club dopo le esperienze da CT dell’Italia e dell’Arabia Saudita.

Il Mancio è quotato 4 volte la posta e si piazza davanti a Stefano Pioli, allenatore dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, blindato da un contratto da 12 milioni l’anno ma seguito anche dalla Fiorentina. Opzione quotata 5 volte la posta mentre a 7,50 c’è la suggestione Palladino, fresco di dimissioni proprio dai Viola. Ultimo Zinedine Zidane, in lavagna a 9,00 ma di fatto futuro CT della Francia.