David, brusca frenata nella trattativa: non ha convinto l’allenatore

Il centravanti canadese si starebbe allontanando dalla sua prossima destinazione, per via di una brusca frenata dettata dalla volontà dell’allenatore

Arrivano importantissime novità sul futuro di Jonathan David. L’attaccante che si libererà a parametro zero il prossimo 1 luglio, vedrebbe il suo futuro ancora incerto. Dopo l’ennesima stagione da oltre 20 gol, rischia di ritrovarsi senza squadra ancora per diverse settimane. Una trattativa non semplice, dato un entourage esigente, ma con dei rallentamenti inaspettati.

Il classe 2000 è stato più volte accostato all’Italia in queste settimane, ma nessun affare si è realmente concretizzato. Al momento, infatti, il centravanti del Lille resta in attesa di conoscere il proprio destino, che resta fumoso. Un’improvvisa frenata lo avrebbe momentaneamente allontanato da una firma che sembrava ogni giorno più vicina.

David scartato da Conte? Gli aggiornamenti spiazzano

Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fatto il punto sul calciomercato del Napoli. A spiazzare i tifosi, è stato il focus dedicato proprio a Jonathan David. Secondo i due esperti, infatti, gli azzurri avrebbero rallentato pesantemente nella corsa per l’attaccante del Lille che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno.

Il motivo? Antonio Conte non sarebbe pienamente convinto dal giocatore, preferendo altri tipi di profili per il ruolo di attaccante, come Bonny. L’affare è finito in stand-by, lasciando spazio a Juventus e Inter di inserirsi nei colloqui con il giocatore e il suo entourage molto esigente.

Proprio nerazzurri e bianconeri potrebbero approfittarne in queste settimane, dopo aver visto il Napoli defilarsi. In casa interista, però, bisognerà prima capire il nome del nuovo allenatore per comprendere meglio anche il modulo che utilizzerà e l’eventuale impiego di David.

Ecco perché la Juventus sembra la squadra più in vantaggio in questa nuova fase, con una cessione di Vlahovic imminente, che libererà spazio in avanti. David potrebbe formare una coppia con Kolo Muani, in caso di riscatto, rendendo particolarmente frizzante l’attacco bianconero.

Il Napoli, a ogni modo, resta attento agli sviluppi della vicenda, prima di tirarsi definitivamente indietro. La volontà di Conte appare determinante ai fini del mercato e la mancata convinzione da parte del tecnico leccese avrebbe indirizzato definitivamente la trattativa già in questa prima fase. Non resta che attendere le prossime settimane, magari dopo il Mondiale per Club, per conoscere il destino dell’attaccante americano.