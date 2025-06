Modric vicinissimo al Milan: tutti i Palloni d’Oro che hanno giocato in rossonero

Il centrocampista croato è a un passo dalla firma ufficiale: ripercorriamo tutti i grandi campioni vincitori del titolo più prestigioso, che hanno vestito la maglia rossonera

Luka Modric sarà il tredicesimo vincitore di un Pallone d’Oro che vestirà la maglia del Milan. Un vanto per un club così illustre come quello rossonero, pronto ad accogliere un super campione arrivato a fine carriera. Max Allegri e Igli Tare stanno per mettere a segno il primo colpo della nuova era milanista, un nome leggendario, di grande esperienza e che darà una mano a uno spogliatoio complicato.

A primo impatto, veder andare via un giovane come Reijnders, per un calciatore a fine carriera come Modric, potrebbe spaventare. Ma il mercato del Milan è lunghissimo e i tifosi, per ora, si godono l’idea di vedere un talento generazionale approdare nella propria squadra. Per il centrocampista del Real Madrid, pronto un contratto da 1 anno con opzione di prolungamento per un’altra stagione.

Da Rivera e Van Basten a Shevchenko e Kakà: i Palloni d’Oro del Milan

Come detto, una volta approdato a Milano, Modric diventerà il giocatore numero 13 ad aver vinto un Pallone d’Oro e ad aver indossato la storica maglia rossonera. Prima di lui, talenti incredibili, molti dei quali che hanno fatto la storia della società. C’è chi lo ha vinto proprio negli anni al Milan e chi prima del trasferimento.

La storia inizia con Gianni Rivera, arrivato al Milan nel 1960 e vincitore del Pallone d’Oro 9 anni più tardi. Si dovrà poi attendere il 1985 per rivedere un altro vincitore in rossonero. Trattasi di Paolo Rossi che lo aveva conquistato 3 anni prima. Nel 1987 tocca a Gullit, che alla sua prima stagione con il Milan alza subito il trofeo più prestigioso.

L’olandese sarà seguito dal connazionale Van Basten che ne conquisterà ben tre nel 1988, nel 1989 e nel 1992, tutti in maglia Milan. Sempre nel ’92 arriva un altro vincitore, Papin, che aveva fatto suo il Pallone d’Oro un anno prima. Nel 1993 tocca poi a Roberto Baggio, che però vestirà la maglia rossonera solamente nel 1995. Proprio nello stesso anno fu Weah a fare suo il titolo, in quel di Milano.

Tra il 1997 e il 2002 toccò a Ronaldo Il Fenomeno, che visse la sua avventura nel Milan solamente nel 2006, ormai a fine carriera. Per Rivaldo, vincitore nel 1999, la sua esperienza in rossonero iniziò nel 2002, salvo poi concludersi pochi mesi più tardi.

Il trittico finale è per la generazione nata verso la fine degli anni ’90 e che è riuscita a godersi i successi di Shevchenko nel 2004, proprio in maglia Milan, di Ronaldinho, vincitore nel 2005 ma approdato a San Siro nel 2008, e di Ricardo Kakà nel 2007 dopo essere cresciuto in rossonero. Il brasiliano sarà anche l’ultimo Pallone d’Oro che abbia mai indossato la maglia del Milan.

Dopo ben 18 anni, dunque, toccherà ad un altro vincitore, Luka Modric, approdare in rossonero. Il croato ha alzato il trofeo nel 2018, ma solo nel 2025, a fine carriera, firmerà per il Milan. Un percorso simile a quello di Ronaldo se vogliamo. Non più nel prime, ma pur sempre un talento assoluto del calcio mondiale.