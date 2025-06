Il Milan perde un altro pezzo da 90: il preferito di Allegri ha 35 anni

Allegri al Milan potrebbe convincere la società a portare in rossonero un suo grande pupillo, per sostituire uno dei top player in partenza

Se l’arrivo di Max Allegri ha ridato entusiasmo ad un ambiente Milan depresso dopo la sconfitta in finale di Champions e l’ottavo posto in campionato, che lascia i rossoneri fuori da tutte le competizioni europee, il calciomercato fino a questo momento non sta regalando grandi gioie.

L’addio di Tijjani Reijnders in direzione Manchester City per circa 70 milioni di euro + bonus ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, e l’arrivo del solo Modric non può bastare per placare il malcontento della tifoseria milanista. Il centrocampista croato è ormai sulla soglia dei 40 anni e non può più essere considerato il campione di una volta, sebbene non abbia mai fatto mancare la sua classe al Real Madrid.

Inoltre, sono alte le probabilità di cessione anche di Theo Hernandez e soprattutto Mike Maignan, che ha aperto al trasferimento al Chelsea. Per entrambi le cifre si aggirano tra i 30 e i 40 mln, ma se per Maignan c’è già il gradimento del calciatore verso i Blues, non vale lo stesso per il terzino francese, più riluttante ad accettare i petrodollari degli arabi dell‘Al-Hilal.

Addio Maignan, lo sostituisce il pupillo di Allegri? La carta d’identità è pesante

Nell’eventualità sempre più concreta di un addio di Mike Maignan, il Milan si troverebbe ad aver a che fare con una bella gatta da pelare: non solo quella di trovare un portiere all’altezza, ma anche quella di gestire le critiche dei suoi tifosi già scottati dall’imminente addio di Reijnders.

Non è da escludere che il Milan possa virare su Wojziech Sczczesny, portiere classe 1990 attualmente in forza al Barcellona e che potrebbe arrivare a parametro zero.

Szczęsny e Allegri si conoscono bene. Hanno condiviso anni importanti alla Juventus, nei quali il portiere polacco è divenuto una figura importantissima nello spogliatoio della banda Allegri. Il tecnico toscano ha sempre avuto grande stima per lui, considerato da tutti un leader silenzioso, uno che non fa mai mancare la parola giusta e che sa reggere la pressione anche nei momenti più complicati.

Dal punto di vista tecnico, Szczęsny è un portiere completo. Non è forse spettacolare come Maignan, che soprattutto nei primi anni al Milan riuscii nell’ardua impresa di non far rimpiangere un big come Donnarumma, ma ha un senso della posizione quasi innato e un’esperienza internazionale che pochi possono vantare.

Ha giocato a grandi livelli in Italia, in Inghilterra e anche in Spagna, e conosce già molto bene la Serie A, con tutte le sue insidie e le sue peculiarità tattiche. Questo permetterebbe ad Allegri di contare su una pedina pronta all’uso, senza necessità di rodaggi o adattamenti.