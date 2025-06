Serie A, da Lecce e Verona a Pisa e Cremonese: 6 panchine nel caos. Gli intrecci

Anche i non top club vivono un caos legato al futuro delle panchine: sono ben 6 le squadre coinvolte nel mercato allenatori: tutti gli intrecci

Il mercato degli allenatori sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi da settimane. Non solamente i club più blasonati come Napoli, Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Roma e Lazio si sono ritrovati coinvolti in trattative e accerchiati da dubbi. Anche squadre come Fiorentina e Torino hanno fatto i conti con dei cambiamenti. Tutto invariato a Bologna, invece, ma non senza brividi.

E poi ci sono Genoa e Como protagoniste per Vieira e Fabregas e, infine, l’Udinese, l’unica squadra immacolata con Runjaic. Così come il Sassuolo con Grosso. Il nostro focus, però, si è voluto concentrare sulle squadre in lotta per la salvezza, nella stagione appena conclusa, e le altre due neo promosse.

Serie A, caos allenatori: 6 club in cerca di identità

Sono 6 i club senza certezze di nessun tipo. Le squadre che hanno chiuso nella parte bassa della classifica o che si sono guadagnate l’accesso alla massima serie. Si parte dal Verona, che con Zanetti ha completato al 14° posto il proprio campionato, ma che non dà garanzie al tecnico. Aria d’addio? Non si esclude, con un intreccio possibile con un’altra società che vedremo più avanti.

Il Cagliari saluterà Davide Nicola, nonostante una salvezza tranquilla, l’ennesima della sua carriera. Rottura con la dirigenza e futuro incerto per lui. In rossoblù possibile spazio per Pisacane, ex calciatore dei sardi che potrebbe essere promosso alla panchina della prima squadra.

Ore caldissime per Chivu, che potrebbe lasciare il Parma in favore dell’Inter. Così come Marco Giampaolo, che si starebbe allontanando dal Lecce. Lui, come Zanetti, sono nell’orbita del Pisa. I nerazzurri non confermeranno Filippo Inzaghi e starebbero valutando una serie di nomi esperti, tra questi anche Gilardino, che piace un po’ a tutti questi club.

Compresa la Cremonese, altra squadra che non dovrebbe confermare la guida tecnica, in questo caso di Stroppa, ancora incerto sul suo futuro. Una serie di nomi che rischiano di intrecciarsi tra di loro. Aleggiano anche i profili di Nesta, Pirlo e De Rossi. I tre campioni del mondo del 2006 sono in cerca di una collocazione. Occhio anche a Vanoli, inizialmente diretto a Cagliari, ma ora più lontano e in cerca di una nuova panchina dopo l’esperienza al Torino.