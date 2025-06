20 milioni ed il Milan lo prende dal Real Madrid: dopo Modric, un’altra stella

Max Allegri continua a chiedere rinforzi per la sua squadra: Igli Tare è pronto a chiudere per un altro colpo dal Real Madrid, bastano 20 milioni

Max Allegri non si ferma più. Il tecnico livornese, dopo un anno di stop, ha accettato la sfida Milan e di certo non vuole fallire il progetto. D’altronde è un tecnico abituato a vincere, sempre e comunque ed in via Aldo Rossi conoscono bene le sue qualità. Il penultimo titolo in casa rossonera l’ha portato lui ed alla guida della Juventus ha inanellato vittorie su vittorie e trofei su trofei.

La possibilità di giocare una sola competizione dopo la disastrosa stagione del Milan vuole ora sfruttarla a proprio vantaggio. Come? Provando ad emulare ciò che ha fatto il Napoli di Antonio Conte nel campionato appena concluso. Per questo, però, sono necessari acquisti importanti e l’arrivo di calciatori utili al progetto.

Al momento, infatti, il Milan ha ormai perso Reijnders, tra le stelle più luminose dei rossoneri, e davanti alla porta di uscita ci sono anche Maignan e Theo Hernandez. Va da sé che trattasi di calciatori da rimpiazzare anche con elementi in grado di innalzare il tasso tecnico e qualitativo della squadra.

Allegri e Tare senza sosta: la richiesta del tecnico alla dirigenza

Il primo rinforzo del Milan, in attesa di altri colpi, è stato sicuramente stellare. Nonostante non sia più giovanissimo, Luka Modric è ancora capace di dare del “tu” al pallone come pochi altri. Il Real Madrid l’ha liberato a parametro zero ed Igli Tare non si è fatto sfuggire l’occasione.

Il croato può regalare ed innalzare il tasso tecnico della squadra ma se il primo passo è decisamente sodisfacente, di certo non può bastare. Allegri vuole rinforzi in ogni reparto, ad iniziare dalla difesa, la settima del torneo, fin troppo battuta per una squadra che ambisce a posizioni di vertice.

Dal reparto arretrato, focus poi su centrocampo ed attacco, perché Santiago Gimenez in attacco non può bastare visti gli addii certi di Jovic ed Abraham. Al momento, però, gli sforzi si stanno concentrando anche e soprattutto sulla linea mediana: e così è partito l’assalto ad un’altra stella del Real Madrid.

Milan, dal Real Madrid dopo Modric un altro rinforzo per il centrocampo

Si tratta di un vecchio pallino del club rossonero, Dani Ceballos. Il centrocampista ha un contratto con il Real Madrid fino al 2027 ma anche con il nuovo corso targato Xabi Alonso non sembra abbia grandi margini per ritagliarsi il suo spazio. Da qui la volontà di provare una nuova esperienza lontano da Valdebebas, lì dove può incidere maggiormente.

Un assegno di 20 milioni di euro può convincere il club spagnolo a privarsi del suo calciatore ma non mancano le concorrenti per il club rossonero. Ecco perché bisognerà fare in fretta, con i rossoneri decisi a spingere il piede sull’acceleratore di un’operazione che farebbe felici tutte le parti in causa.