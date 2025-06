Antonio Nusa ha stregato la Serie A: un top club può portarlo in Italia

Il talento norvegese ha stregato gli addetti ai lavori dopo la super prestazione contro la Nazionale azzurra e un top club potrebbe portarlo in Italia

Prestazione monstre e luci dei riflettori tutte su di lui. Antonio Nusa ha travolto l’Italia insieme a tutta la Norvegia, in un 3-0 che non ha lasciato spazio a repliche di nessun tipo e che ha creato parecchi scossoni nell’ambiente azzurro. Classe 2005, l’esterno ha realizzato la rete del 2-0, con una serpentina che ha fatto scontrare Di Lorenzo e Rovella, per poi insaccare sotto la traversa.

Un talento puro, di appena 20 anni e che il Lipsia ha prelevato dal Club Brugge la scorsa estate per 21 milioni di euro. In questa stagione ha realizzato 5 gol e servito 8 assist in ben 40 presenze stagionali, che non sono però bastate al club tedesco per raggiungere la Champions o l’Europa League. Nonostante ciò, il suo valore è indiscutibile e più di qualcuno lo ha notato.

Antonio Nusa in Serie A: il tentativo del Napoli

Chi ci ha messo gli occhi da almeno un anno è il direttore sportivo Giovanni Manna. Adocchiato prima ancora che si trasferisse al Lipsia, l’attuale d.s. del Napoli ha fiuto per questo genere di colpi e scoperte. Una delle sue doti più riconosciute è proprio la capacità di scovare i giusti talenti e Nusa sembra uno di questi.

Schierabile come esterno destro, sia avanzato che a tutta fascia, ma anche a sinistra, sulla trequarti e persino come falso nueve, il gioiellino norvegese rappresenterebbe un colpo di livello molto alto in vista dell’estate. Prelevarlo dal Lipsia non sarà semplice, avendo un contratto ben saldo fino al 2029. Non basteranno più 30 milioni, ma il Napoli vuole fare sul serio.

La dirigenza partenopea sembra convinta sul suo nome, proprio come quello di Ndoye per la fascia sinistra. Antonio Conte lo apprezza e lo vorrebbe allenare nei prossimi mesi. Al momento, il club azzurro non ha presentato alcuna proposta ufficiale, ma monitora attentamente la situazione per capire come e quando intervenire.

Discorso rimandato al mese di luglio, almeno, ma già in queste settimane Giovanni Manna potrebbe tornare all’attacco. Dopo la gara di ieri la concorrenza si sarà notevolmente alzata, ma l’interesse datato nel tempo da parte del dirigente azzurro, potrebbe portarlo a percorrere una corsia preferenziale in fase di campagna acquisti.