Garnacho al Napoli è ancora una possibilità: ora lo pagano 3 volte tanto

Sembrava una storia finita, ma certe ferite non si chiudono mai del tutto. Garnacho torna nei radar del Napoli, stavolta a un prezzo diverso: l’indizio che non mente

La prima necessità per il nuovo Napoli di Antonio Conte è sicuramente rinforzare le corsie esterne. L’addio di Kvaratskhelia brucia ancora tantissimo. E bruciano, se vogliamo dirla tutta, anche tutte le porte in faccia che il Napoli ha preso nel mercato di gennaio.

Ma ora si chiude un capitolo e ne comincia un altro. Uno con lo scudetto cucito di nuovo sul petto e, soprattutto, con tanti soldi in cassa da spendere. Non sarà un mercato qualunque. Sarà un mercato da grandi firme. E almeno due colpi forti arriveranno proprio lì, sulle linee laterali: uno a destra, e uno a sinistra, dove il Napoli quest’anno ha avuto più problemi che soluzioni.

I nomi sono parecchi, ma i due in pole sembrano essere Zhegrova e Ndoye. Due giocatori che a Conte piacciono parecchio, e che il Napoli sta provando a prendere con offerte già molto importanti ai rispettivi club. Ma ce n’è un altro. Un nome che riapre una vecchia storia. Un nome che sa di occasione mancata.

Parliamo di Alejandro Garnacho. Ala del Manchester United. Nome che il Napoli ha inseguito a lungo. E che poi ha mollato di botto, quando a gennaio è saltato tutto all’ultimo secondo. Una trattativa estenuante, che sembrava chiusa e invece no. Alla fine il giocatore disse no. E De Laurentiis, si sa, queste cose se le segna.

Napoli, i bookmakers credono in Garnacho: ecco quanto viene bancato

Difficile che si torni su un profilo che ha già rifiutato, questo è vero. Ma il mercato a volte ha memoria corta, soprattutto quando il prezzo cambia. Perché oggi Garnacho costa meno. Molto meno. A gennaio il Manchester United chiedeva 55 milioni, ora si parla di una cifra anche sotto i 40. Motivo? Ha rotto con Ruben Amorim, e chi rompe con l’allenatore, di solito, finisce sul mercato.

E allora ecco che Garnacho torna un’opzione. Non solo per il Napoli, ma per chiunque cerchi un esterno giovane, esplosivo e, a queste cifre, pure conveniente. Ma il Napoli è l’unico club che l’aveva già in mano. Ed è forse anche per questo che qualcuno, dentro e fuori Castel Volturno, continua a credere che alla fine l’affare possa ancora chiudersi.

I bookmaker, ad esempio, ci credono eccome. Nei loro listini Garnacho è il terzo colpo più probabile del Napoli. Davanti ci sono Jonathan David (quotato sotto 2) e Davide Frattesi, che sta intorno ai 2,50. Poi viene Garnacho. Oscilla tra un minimo di 2,75 a una cifra superiore al 3,00. Tradotto: chi scommette oggi sul suo arrivo al Napoli, potrebbe incassare tre volte tanto. E questo basta per far pensare che il nome non sia stato archiviato del tutto.

Poi, certo, bisognerà capire se De Laurentiis è disposto a mettere da parte l’orgoglio. E se Garnacho è disposto a cambiare idea. Ma in fondo, con (almeno) 15 milioni di differenza sul piatto, le idee si cambiano in fretta.