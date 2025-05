Il Napoli non deve più scegliere: stavolta li prende entrambi

Dopo mesi di tensioni, il Napoli torna a fare sul serio e non intende più scegliere a metà. Conte ritrova fiducia in un progetto che punta in alto. Le fasce laterali diventano il simbolo di un rilancio più coraggioso

Il Napoli ha vissuto un mercato di gennaio decisamente tormentato, che è poi il motivo principale per il quale Antonio Conte aveva deciso di andar via, salvo poi essere riportato coi piedi per terra da Aurelio De Laurentiis e convinto dalla bontà del progetto azzurro.

D’altra parte il presidente aveva più di qualcosa da farsi perdonare, in particolare quel mercato di riparazione che non aveva riparato un bel nulla. Anzi: ADL ha devastato la squadra con l’addio di Kvaratskhelia. Dopo quella sessione tremenda, Conte aveva iniziato ad allacciare contatti con la Juventus e sarebbe andato via se non fosse stato per questi ultimi giorni, dove tra feste, chiacchierate e corteggiamenti vari, l’ago della bilancia si è spostato molto di più verso la permanenza in azzurro.

Cruciale è stato l’incontro con De Laurentiis presso la sua residenza, insieme al resto della dirigenza, il vero apripista a quella che poi è stata l’ufficialità arrivata ieri sera. Conte ha capito che stavolta il Napoli fa sul serio, che ha tutte le intenzioni di rinforzargli la squadra nel migliore dei modi, togliendogli anche quegli sfizi che aveva messo sul tavolo già questo inverno.

Uno su tutti? Alejandro Garnacho. L’esterno del Manchester United è in rotta col club inglese e verrà messo sul mercato per una cifra che probabilmente sarà parecchio inferiore ai 55 milioni che gli inglesi chiedevano a gennaio. Il Napoli al momento non ha riallacciato i contatti ma può farlo da un momento all’altro, soprattutto se arrivasse il diktat di Conte al quale comunque il pallino è rimasto, sebbene a gennaio le cose non siano finite proprio benissimo. Ma si sa, il mercato è così e basta un soffio di vento per cambiare tutto.

Napoli, non solo Zhegrova: può tornare “di moda” anche Garnacho

In estate e in inverno doveva esserci un solo acquisto sulle linee laterali, e alla fine il Napoli non è riuscito a fare neanche quello. Ma ora, con l’inizio del mercato estivo, non solo ne arriverà uno, ma potrebbero arrivarne addirittura due. E due elementi che piacciono da morire al tecnico salentino. Uno potrebbe essere appunto Garnacho. L’altro sarà quasi sicuramente Edon Zhegrova, esterno del Lille, che ha confidato a persone a lui vicine che ormai col Napoli è fatta e il trasferimento è a un passo.

Alternative a Garnacho, soprattutto se consideriamo Zhegrova già virtualmente azzurro, sono sicuramente Zaccagni della Lazio, Ndoye del Bologna e Orsolini. Più altri nomi già gravitati attorno al Napoli nei mesi scorsi, come ad esempio Noa Lang e Paixao, due calciatori dell’Eredivisie che il Napoli ha nel mirino e che volendo potrebbe riuscire a portarsi a casa piuttosto agevolmente.

Il punto, però, non è solo la lista dei nomi. Il punto è l’approccio. Non si parla più di dover scegliere: questa volta il Napoli vuole prendere entrambi, Garnacho e Zhegrova, e se non riesce ha già le alternative pronte sul piatto. Non si gioca più al risparmio, non si prova a coprire una falla per volta. È un segnale a Conte, ma anche a tutto l’ambiente: si riparte con ambizione, con la voglia di non ripetere più certi errori.

E questa, per uno come Conte, è forse la garanzia più importante. Perché i grandi allenatori, si sa, vogliono avere tra le mani non solo una buona squadra, ma anche la certezza che la società non li lasci soli davanti ai buchi di organico. Stavolta, almeno nelle intenzioni, sembra proprio così. E se davvero andrà in porto questo doppio colpo sulle fasce, sarà il segnale più chiaro: il Napoli non deve più scegliere. Ora li prende entrambi.