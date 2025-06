Osimhen, il colpo di scena che nessuno si aspettava: ora cambia tutto

Arriva il colpo di scena attorno al bomber del Napoli: De Laurentiis in attesa, ora cambia davvero tutto per il centravanti

Tanto tuonò che piovve. Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere. O, almeno, così sembrava. Il destino del bomber nigeriano era più in bilico di un trapezista su una corda, con De Laurentiis in attesa di capire il mittente del bonifico da 75 milioni di euro, l’importo della clausola di rescissione.

Perché una cosa è certa: il patron azzurro non fa sconti a nessuno. Da qui l’offerta rifiutata da 65 milioni più cinque di bonus avanzata dall’Al Hilal nei giorni scorsi. Già i 75 milioni – visti i prezzi attuali e soprattutto le doti del bomber – sembrano essere una sorta di saldo natalizio.

Una cifra, peraltro, da incassare per essere reinvestita sul mercato e regalare ad Antonio Conte i rinforzi promessi in sede di negoziazione per la permanenza in azzurro dell’allenatore. E così, dopo la scorsa estate turbolenta per una cessione mai arrivata se non in prestito a settembre al Galatasaray, sembrava si potesse prospettare un’altra sessione più che bollente, torrida e non certo per le temperature atmosferiche.

Osimhen, che bagarre: dal Galatasaray all’Al Hilal, la situazione

Nelle ultime ore trattative febbrili attorno al calciatore. Il Galatasaray, più di tutti, ha spinto per provare ad acquistarlo a titolo definitivo. D’altronde in Turchia ha lasciato il segno nella stagione appena conclusa con 26 gol in 30 partite di Super Lig e 37 reti totali in 41 presenze, per une media a dir poco spaventosa di un gol ogni 86′.

E così ci ha provato il club di Istanbul, puntando anche sulla partecipazione alla prossima Champions League. Con la Juventus fuori gioco dopo l’addio di Cristiano Giuntoli ed i club di Premier League frenati dalle cifre altissime d’ingaggio, sembrava potessero spuntarla i giallorossi turchi.

Ed invece l’Al Hilal, la pretendente più seria nella corsa ad Osimhen, ha piazzato la zampata decisiva. Simone Inzaghi vuole una squadra in grado di poter dire la sua al Mondiale per Club, magari provando addirittura a vincerlo ed ha fatto capire ai dirigenti sauditi come uno dal pedigree di Osimhen possa aumentare le chance.

Ingaggio monstre per il bomber e clausola pagata: arriva il sì

L’Al Hilal ha così rotto gli indugi e piazzato la mossa decisiva: la comunicazione al Napoli che De Laurentiis aspettava, quella dell’intenzione di versare per intero la clausola rescissoria da 75 milioni. Ed al calciatore un ingaggio monstre, avvicinandosi alla richiesta iniziale.

Osi al club saudita aveva chiesto un ingaggio da 35 milioni di euro che aveva frenato la trattativa. La società di Riad, seconda nell’ultimo campionato saudita, ha messo sul piatto ben 30 milioni d’ingaggio, cifra che evidentemente ha soddisfatto il calciatore.

Domani dovrebbe arrivare la risposta definitiva che dovrebbe essere positiva, tanto che il club ha già programmato le visite mediche per poi portarlo negli Stati Uniti e fargli disputare il mondiale per club.