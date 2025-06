Provedel-Mandas, cambia di nuovo tutto: ecco il nuovo portiere in arrivo

Sembrava tutto deciso, poi è tornato Sarri. E con lui anche la fiducia in chi sembrava finito. Un altro ribaltone in porta, e un nuovo acquisto in arrivo

La Lazio ha vissuto una piccola odissea quest’anno con i portieri. Certo, essere una delle difese più battute del campionato non ha aiutato, ma nemmeno il campionato mediocre di Ivan Provedel ha dato una mano. Tanti errori, tante prestazioni rivedibili, fino a finire in panchina. A quel punto dentro Christos Mandas, che ha giocato un finale da protagonista assoluto.

Sembrava tutto scritto: Mandas titolare per i prossimi dieci anni, Provedel in uscita. Ma, sorpresa, la Lazio cambia ancora. Il ritorno di Maurizio Sarri ha rimescolato le carte. E non è solo una questione di nomi: è proprio una questione di idee. Il calcio di Sarri ha le sue regole. Serve un portiere bravo coi piedi. Uno che sappia ragionare come un regista, non solo parare.

Non è un caso che proprio Sarri avesse spinto per Provedel, portandolo fino alla convocazione in Nazionale. Poi, con l’addio del tecnico, anche lui è scivolato in una parabola discendente. Ma ora, con il ritorno dell’ex Chelsea e Napoli, si riapre tutto. Provedel può davvero tornare a essere il titolare. E Mandas? Potrebbe essere il sacrificato.

Lazio, Mandas verso la cessione: può arrivare Montipò

Mandas ha mercato, soprattutto in Premier. E la Lazio, che di certo non ha bisogno di due portieri di questo valore, potrebbe scegliere di monetizzare proprio col greco. Difficile pensare che restino entrambi. E ancora più difficile che uno dei due accetti di fare da secondo all’altro. Uno tra i due se ne andrà. E al momento, quello più spendibile è Mandas.

A quel punto bisogna sostituirlo. E il nome che circola è quello di Lorenzo Montipò. Un portiere che ha vissuto una stagione difficile, probabilmente la peggiore della sua carriera. Al Verona ha perso sicurezza, rendimento e forse anche un po’ di voglia. Ma le sue qualità coi piedi non sono in discussione. E questo basta e avanza per riaccendere l’interesse di Sarri.

Montipò sembra arrivato alla fine di un ciclo. Ha bisogno di cambiare aria. Verona lo sa e sta valutando l’ipotesi di venderlo. La Lazio osserva, valuta e prepara la mossa. Perché Montipò non arriverebbe a fare il secondo, ma per essere una vera alternativa. Uno che può mettere pressione a Provedel e – magari – anche soffiargli il posto.

Non c’è nulla di casuale. È una scelta tecnica, certo. Ma prima ancora, è una scelta tattica. E Sarri, quando si tratta di portieri, non sbaglia quasi mai. In fondo, se deve ripartire da un’idea, meglio farlo con chi quella stessa idea può portarla in campo già dal primo passaggio.