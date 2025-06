Castellanos sorprende tutti: c’entra Sarri nel suo gesto

Maurizio Sarri appena tornato in biancoceleste già condiziona il mercato della squadra: il gesto dell’attaccante argentino sorprende Castellanos ha vissuto una stagione positiva con la maglia della Lazio, segnando 10 gol in 29 partite di Serie A e 14 in 40 presenze complessive, che includono anche le sfide europee in Europa League. Il centravanti argentino ha messo in mostra tutto il suo potenziale, diventando una pedina fondamentale nello scacchiere di Baroni sulla panchina laziale. In un ruolo da titolare, ha dimostrato di essere più che all’altezza della situazione, merito di una tecnica sopraffina e di una visione del gioco che gli ha permesso di inserirsi rapidamente negli schemi biancocelesti.

La Lazio riparte da Sarri: un allenatore che conosce bene Castellanos Con l’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio per la prossima stagione, le carte in tavola potrebbero mescolarsi, ma non per Castellanos. L’allenatore toscano, infatti, conosce già bene le qualità dell’attaccante, avendolo incontrato durante la sua prima esperienza alla Lazio. Sarri è noto per il suo calcio offensivo e per la capacità di valorizzare giocatori dal grande potenziale, e con un centravanti come Castellanos ha l’occasione di costruire un attacco di grande valore. Per il bomber argentino, quindi, l’arrivo di Sarri rappresenta un’opportunità da cogliere al volo. La sua voglia di affermarsi definitivamente in Serie A potrebbe finalmente trasformarsi in realtà.

Castellanos nel mirino di club Oltreoceano: la sua posizione Le voci di mercato non mancano, e in queste settimane sono arrivate offerte che farebbero gola a chiunque. Secondo quanto riportato da Repubblica, due club – uno della Saudi Pro League e l’altro degli USA (precisamente i Chicago Fire) – hanno messo gli occhi su Castellanos. Entrambe le offerte sono allettanti dal punto di vista economico, ma il centravanti argentino ha deciso di respingerle senza indugi. La sua priorità è crescere in un campionato competitivo come la Serie A, e con il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio, il giocatore vuole rimanere concentrato sull’obiettivo di diventare una delle stelle della squadra.

Premier League unica destinazione possibile? Nonostante il rifiuto delle ricche proposte provenienti dall’Arabia e dagli Stati Uniti, Castellanos non chiude la porta a un eventuale trasferimento in Premier League. Se dovesse arrivare un’offerta da un top club inglese, infatti, il discorso cambierebbe. Castellanos ha chiarito che il suo futuro in Serie A è legato alla Lazio e a Sarri, ma per una proposta dalla Premier League, l’addio alla Capitale potrebbe diventare realtà. La sua voglia di mettersi alla prova ai massimi livelli, però, non lo porta a desiderare trasferimenti in campionati meno competitivi. Gli sceicchi sauditi e la Major League Soccer devono dunque attendere, perché per Castellanos la priorità resta quella di imporsi in Europa, possibilmente in una delle leghe più prestigiose.

In conclusione, il futuro di Castellanos alla Lazio sembra essere ancora in bilico, ma il suo desiderio di giocare in un top club europeo è chiaro. L’argomento è ancora caldo, e le prossime settimane potrebbero riservare sorprese. Sarà Sarri a farlo brillare ancora di più? La Lazio potrà contare su di lui anche per la prossima stagione? Lo scopriremo presto.