La nuova Lazio di Sarri prende forma: già individuato il reparto da rinforzare, subito due acquisti

Maurizio Sarri già lavora alla squadra in vista della prossima stagione: il tecnico ha avvisato Lotito e Fabiani, c’è un reparto da rinforzare

Il 13 marzo 2024 Maurizio Sarri presentava le dimissioni da allenatore della Lazio. Troppo stress, troppe pressioni, una situazione diventata insostenibile che l’aveva indotto a lasciare la panchina biancoceleste. Al suo posto Igor Tudor che aveva portato la squadra alla qualificazione in Europa League poi i dissidi con Lotito e la panchina affidata a Baroni.

Ben 15 mesi dopo, il cerchio che si chiude. L’addio allo stesso Baroni, reo di non essere riuscito a portare la Lazio nelle coppe e la chiamata di Lotito al “Comandante”. Un invito a tornare a Formello accolto positivamente dall’allenatore nato a Bagnoli. E così anche la Lazio ha messo a posto il tassello relativo al tecnico, con una figura che ben conosce l’ambiente biancoceleste.

Un nuovo progetto, con alcuni elementi diversi rispetto alla prima avventura, con il chiaro obiettivo di un campionato da protagonista assoluto. Il Sarri bis avrà quindi come obiettivo il riportare in alto i colori biancocelesti e l’allenatore sta già pianificando i colpi da realizzare di concerto con il ds Fabiani ed il patron Lotito.

Lazio, due difensori nel mirino: sfida alla Juve

Sarri è da sempre molto maniacale con il gioco espresso e, quindi, con gli uomini a disposizione. E, da perfezionista qual è, ha già individuato il reparto su cui intervenire in primis. Il riferimento è naturalmente alla difesa, considerato come non è stato certo impenetrabile nell’ultima stagione.

Di sicuro vorrà valutare tutti i calciatori attualmente in organico ma soprattutto se dovessero partire Gigot e Provstgaard con Patric che non riuscirebbe a dare garanzie di tenuta fisica, servirebbero almeno due calciatori ex novo da acquistare. Due difensori centrali: da qui il lavoro del ds Fabiani che sta già lavorando in questa direzione.

E due sono anche i calciatori su cui si stanno posando gli occhi dei dirigenti biancocelesti. Il primo è Diego Coppola, centrale del Verona autore di una stagione molto positiva. Classe 2003, la sua valutazione è di circa 10 milioni di euro e già in inverno la Lazio aveva sondato il suo nome salvo poi dirigere altrove le attenzioni.

Non sarà però certo semplice per la Lazio acquistarlo. Sul ragazzo, infatti, c’è la Juventus da tempo ma vi sono anche un paio di club della Premier League, oltre al Brighton che ha presentato un’offerta. Una concorrenza spietata, insomma, con la Lazio che dovrà fare anche in fretta per non far salire ulteriormente il prezzo.

Non solo Coppola: dall’Inghilterra un altro obiettivo

L’altro nome nel mirino è quello di Caleb Okoli, ex Atalanta ed in forza al Leicester retrocesso dalla Premier League. Il centrale dell’Italia Under 21 è un 2004 ed ha un valore di circa 10 milioni di euro. Cresciuto tra Vicenza ed Atalanta, anche in questo caso c’è la fila per accaparrarsi il calciatore.

Forza fisica, un centrale ben strutturato ha diverse frecce al suo arco, tra cui l’anticipo e la velocità che gli permettono di vincere in rimonta anche l’uno contro uno tanto da essere destinato a diventare un perno dell’Italia.

Su di lui infatti Bologna, Milan e Parma, con i felsinei che possono puntare sul fascino dell’Europa League per convincere il calciatore. Se ne saprà però di più giovedì, quando Sarri avrà un vertice a Roma con la dirigenza per il punto della situazione.